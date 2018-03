Oldtimerparade auf der Bad Münsterer Kurpromenade

Bad Münster-Ebernburg – Auch die 19. Auflage des Oldtimertreffs mit Jazzfrühschoppen – organisiert von Gastland Nahe und dem Verkehrsverein Rheingrafenstein – war wieder der erwartete Publikumsmagnet. Dabei kamen in diesem Jahr so viele Fahrzeuge, dass der Platz der Kurpromenade nicht ausreichte und der historische Kurpark zum Parkplatz für die metallenen Schätze wurde.

Schon am Sonntagmittag hatten Matthias Harke und Günter Aubel von Gastland Nahe mehr als 400 Rosen an die ankommenden Fahrzeugführer verteilt. Harke: „Es ist nicht wichtig, ob nun 500 Fahrzeuge oder mehr kommen, wichtig ist doch eigentlich, dass der Platz voll ist.“ Dieser war dann auch schon morgens kurz nach zehn gut besetzt. Ein Beweis, dass die Besitzer historischer Automobile Frühaufsteher sind. Zudem hatten die ersten natürlich die besten Standplätze gleich neben der Bühne mit Blick auf Rheingrafenstein und die Nahe.

Beim Gang über die Wiesen staunten die Besucher nicht schlecht über die Automobilenthusiasten. Denn während es früher alleine um die chromblitzenden Schätzchen ging, achten heute immer mehr Oldtimerbesitzer darauf, dass das Ambiente auch rund ums Auto stimmt. So präsentierten sich die Damen einiger Rüdesheimer Oldtimerfreunde stilecht im Petticoat. Noch toller trieb es Karl-Heinz Lames mit dem Purismus. Denn nicht nur seine bessere Hälfte trug ein Kleid aus der Zeit Anfang der 70er-Jahre, sondern er hatte auch gleich den Plattenspieler mit den passenden Schallplatten und Originalausgaben des Magazins Sterns mitgebracht, die er stilecht auf einem jener Klappstühle der 70er präsentierte.

Während hier Musik vom Ende der 60er-Jahre aus der Plattenspielerbox dröhnte, sorgten auf der Bühne „Peter Glessing Swing All Stars“ für beste Unterhaltungsmusik. Natürlich gab es auch wieder jede Menge kulinarische Genüsse. Gut, wer da nicht hinter dem Steuer sitzen musste und den guten Nahewein probieren konnte. Doch nicht nur Flüssiges wurde den Automobil-Freunden geboten, sondern auch hervorragende Speisen. Dazu gab es verführerischen Kuchen, den die Mitglieder der Tennisgemeinschaft Bad Münster am Stein-Ebernburg anboten.

Die eigentlichen Stars aber waren die Schnauferl, chromblitzenden Sportwagen, Fahrzeuge der Wirtschaftswunderzeit, Traktoren und Motorräder. Darunter ein Ford, Baujahr 1930, und viele klingende Namen wie BMW-Isetta, VW-Käfer, Volvo, Mercedes, Opel oder Renault Alpine, einer der Tiefflieger des diesjährigen Oldtimer-Treffs. Einzige Bedingung um am Treffen teilzunehmen war, dass die Fahrzeuge mindestens 30 Jahre auf dem Buckel haben mussten. Das hatte auch Andrea Sylvestri aus Feilbingert so verstanden, die mit dem „Kinderwagen von Mama“, Baujahr 1977 einfuhr. Auf dem Liegesitz des Fahrzeuges hatte derweil Sohnemann Flavio Matteo Platz genommen. Nicht einmal vier Monate alt, war er sicherlich der jüngste Besitzer eines Oldtimers bei der diesjährigen Veranstaltung. bj