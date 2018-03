Ohne Absicht zum Gründer: Thomas Paatz führt erfolgreiche Radportale

Die Redaktionen erfolgreicher Fachmagazine vermutet man normalerweise eher in Großstädten, dort wo sie unter den Dächern ohnehin schon bekannter Verlage rasant aufgebaut werden, um dann ihr Printprodukt auf den Markt zu bringen. Thomas Paatz fällt da vollkommen aus dem Rahmen. Bei ihm heißt es Bad Kreuznach statt Großstadt, selbst- statt mitmachen, kontinuierliche Entwicklung statt abrupter Einstieg – und Online- statt Printprodukt.

Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht: Thomas Paatz betreibt drei Informationsportale rund um verschiedene Radthemen.´ Foto: Désirée Thorn

Wer ambitioniert in der Radszene unterwegs ist, ist mit großer Wahrscheinlichkeit schon mal auf einer seiner Internetseiten gelandet. Unter den Domainnamen mtb-news.de, rennrad-news.de und emtb-news.de betreibt der 44-Jährige aus Mandel mit seinem 15-köpfigen Team drei Informationsportale rund um die Themen Mountainbike, Rennrad und E-Mountainbike – und zwar ziemlich erfolgreich.

Zu Weihnachten hat Thomas Paatz' Team einen gemeinsamen Ausflug gemacht. Foto: Johannes Herden

Etwa eine halbe Million Menschen sind bereits auf seinen Plattformen angemeldet, dabei werden 25 Millionen Seiten monatlich aufgerufen. Eine beachtliche Bilanz – insbesondere für einen Quereinsteiger.

Thomas Paatz in Action – im Bikepark Winterberg Foto: Johannes Herden

„Einen redaktionellen Background hat hier eigentlich niemand“, sagt Paatz. Der gebürtige Bad Kreuznacher hat selbst Betriebswirtschaftslehre (BWL) studiert und anschließend als Berater gearbeitet. „Ich war viel unterwegs und dementsprechend auch viel allein.“ Über sein Hobby, das Mountainbikefahren, wollte er in den fremden Städten Gleichgesinnte finden, sich mit ihnen zu gemeinsamen Ausflügen verabreden.

Doch 2001, in Zeiten ohne Facebook, WhatsApp und Co, gestaltete sich das schwierig. Die bekannten Fahrradmagazine hatten zwar zum Teil schon Online-Auftritte, doch die liefen nur so nebenbei und waren nicht gerade gepflegt. „Also habe ich selbst eine Verabredungsplattform gebastelt“ – ohne wirkliche Informatikkenntnisse und vor allem ohne die Absicht, damit irgendwann mal Geld zu verdienen.

Mit der Zeit wurde Paatz' Community immer größer, 2004 kam die Plattform für Rennradfahrer hinzu. Ein einfaches „Hobby“, wie Paatz sein Unternehmen zunächst sah, war das nicht mehr. Er reduzierte zunächst seine Arbeitsstunden als Berater, fasste dann 2007 nach einer Elternzeit den Entschluss, sich ganz auf die Portale zu konzentrieren. 2016 brachte der dreifache Familienvater schließlich noch die E-Mountainbike-Seite an den Start.

Aus den anfangs reinen Verabredungsportalen sind mittlerweile vielfältig informative Angebote geworden. Mit seinem Team und einigen externen Mitarbeitern generiert Paatz eigene redaktionelle Beiträge. „Wir produzieren zum Beispiel auch richtig aufwendige Tests.“ Die Community steht aber weiterhin im Fokus, es wird diskutiert, kommentiert, bewertet.

„Die Verabredungen haben aber zugegebener Maßen abgenommen. Dazu gibt es heute andere Kanäle“, erklärt Paatz. Hinzugekommen ist hingegen ein sogenannter Marktplatz, auf dem die User Räder oder Zubehör anbieten. 37.500 Artikel sind dort momentan gelistet.

Auch wenn Paatz hierbei nicht selbst der Verkäufer ist, bildet der Marktplatz für ihn eine weitere Einnahmequelle. Neben dem Geld, das er durch Anzeigenkunden verdient, zahlen ihm nämlich auch einige gewerbliche Anbieter eine Provision. Heute kann Paatz sein Hobby im Beruf ausleben. Aus seiner spontanen Initiative ist ein renommiertes Unternehmen entstanden. Wie es dazu kam, kann der Gründer kaum selbst beschreiben: „Wir sind da irgendwie reingewachsen.“

Von unserer Reporterin Désirée Thorn