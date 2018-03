Nix wie enunner: Ein Jahrmarkt zum Abheben

Der Bad Kreuznacher Jahrmarkt ist für viele Menschen unserer Region der unangefochtene Höhepunkt des Jahres. Entsprechend groß war die Freude, als am Freitag der Startschuss fiel.

Besonders schön: Viele, die übers Jahr hinweg nur selten in die Heimat kommen, weil sie in anderen Städten oder Regionen leben und arbeiten, haben den Jahrmarkt fest im Terminkalender. Sie treffen sich während der fünf Tage mit Freunden auf der Pfingstwiese, um endlich mal wieder länger zu klönen. Sie schlendern gemeinsam über die sonst so kargen Asphaltwege, die plötzlich zu schillernden und belebten Flaniermeilen werden. Sie freuen sich über den Dippemarkt oder die vielen weiteren Attraktionen in den Jahrmarktsgassen. Eine ausgelassene, fröhliche Atmosphäre, die auch Menschen ansteckt, die nicht in der Region aufgewachsen sind.

Die Mischung macht's: hochmoderne Fahrgeschäfte auf der einen Seite, Gemütlichkeit und Feierstimmung auf der anderen Seite. Besser gesagt: drum herum. Klar: Die Hitze macht vor allem in den Nachmittagsstunden zu schaffen. Abends entschädigen dafür die Lichtermeere. Die sorgen für einzigartige Momente, die wir auch auf dieser Seite eingefangen haben. Benjamin Stöß