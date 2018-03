Neuer Kornmarkt: Kreuznacher bekommen Bäume und Wasserspiele

Der Kornmarkt ist der wichtigste innerstädtische Bad Kreuznacher Platz. Doch er präsentiert sich bislang öde und leer. Das soll jetzt anders werden.

Von unserem Redakteur Harald Gebhardt

Der Kornmarkt soll ein Platz mit Flair werden – von Fassade zu Fassade komplett barrierefrei, mit vier Baumreihen und dem Originalebrunnen in der Mitte. Foto: stadt kreuznach

Bei einer Bürgerversammlung stellte Stadtplaner Bettino Hans Gagliani jetzt das Gestaltungskonzept für den neuen Kornmarkt vor. Es ist nach der Sanierung der Alten Nahebrücke das nächste wichtige innerstädtische Großprojekt.

Nicht nur Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer ist davon überzeugt, dass der Platz durch die Neugestaltung deutlich an Aufenthaltsqualität gewinnt. Auch bei den 60 bis 70 interessierten Bürgern, die zur Präsentation kamen, kam das Konzept sehr gut an. Es wurde einhellig begrüßt. "Die Umgestaltung des Kornmarkts ist ein Kapitel, das schon lange aufgeschlagen ist", erklärte die OB. Bereits vor vielen Jahren wurden in Ideenschmieden dazu Vorschläge gesammelt. Diese sind in den Entwurf nun mit eingeflossen. Mit der Umsetzung will man jetzt so schnell wie möglich beginnen, eventuell schon 2017.

Visuelle Begehung zeigt: Der Kornmarkt wächst

Bei einer visuellen Begehung des Platzes erläuterte Gagliani den Entwurf für die Neugestaltung. Orientiert hat man sich dabei am Kornmarkt von früher. Ziel ist, einen großen Platz zu schaffen, in dem die Fußgängerzone integriert ist, ein Teil des Platzes wird, genauso wie die Roß- und Mühlenstraße. Der Kornmarkt "wächst" dadurch um gut 1000 Quadratmeter von jetzt 2360 auf 3300 Quadratmeter. Von Fassade zu Fassade soll die Fläche als ein Platz wirken.

Bisher ist die Mitte zu leer

"Wir haben auch heute schon Bereiche, die belebt sind. Diese sind aber alle am Rand. Die Mitte ist leer", erklärte Gagliani. Der Entwurf sieht daher vor, den Originalbrunnen in die Platzmitte zu verlegen und durch Wasserspiele, kleine Wasserläufe und Bodensprudler um den Brunnen aufzuwerten. So soll die Platzmitte belebt, erlebbar und zum Erlebnis werden. Der Platz wird komplett barrierefrei, umsäumt von Baureihen auf jeder Seite und mit Sitz- oder Liegebänken darunter. "Der Platz wird von einer grünen Raumkante eingefasst, wie zu Bismarcks Zeit", so Gagliani, Als Bodenbelag ist das helle, freundliche Pflaster vorgesehen, das in der Kreuzstraße beim Kino genommen wurde.

Kritik: Poller verhindern gelungenen Brückenschlag

Einziger Kritikpunkt der Bürger war der Übergangsbereich zur Alten Nahebrücke und die Querung von Roß- und Mühlenstraße. Vor allem die dort vorgesehenen Poller wurden scharf kritisiert. So befürchteten etwa Armin Göckel und Rolf Schaller, aber auch andere, dass dadurch die Fußgängerzone, die über die Brücke in die Neustadt hinüber führen soll, unterbrochen wird. "Das ist nicht der Brückenschlag, den sich die Bürger vorgestellt haben", meinte Göckel.

Auch Schaller, dem der Entwurf ansonsten "sehr gut gefällt", vermisste die Verbindung der beiden Fußgängerzonen. Durch die Poller werde der Eindruck erschwert, hier geht die Fußgängerzone weiter. Sie schlugen vor, nur in der Mitte zwei Poller zu setzen, die für den Anlieferverkehr herausnehmbar sind, am Rande dagegen Blumentöpfe oder Kunstwerke aufzustellen. Die Verwaltung will dies prüfen. Werner Klopfer sprach gar von einer "Polleritis". Er habe gehofft, dass die Poller verschwinden. "Es muss eine andere Lösung geben als diese Pollerei."

OB: "Da könne wir noch nachjustieren"

Gagliani und die OB betonten, man brauche die Poller, solange man Autoverkehr über den Platz habe. Sonst bestehe auch die Gefahr, dass die Flächen zugeparkt werden. "Bei den Pollern sind wir aber flexibel", sagte Heike Kaster-Meurer zu. So könne man prüfen, ob es auch ohne geht. Sie sieht da das letzte Wort noch nicht gesprochen. "Da können wir nachjustieren."