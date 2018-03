Neuen Biergarten mit Pilsfontäne eingeweiht

Statt zum Festzelt Jost ging es dieses Mal bei der Eröffnung der Kirner Kerb erstmals zum neuen Biergarten Weikert. Dem Eröffnungsritual tat dies aber keinen Abbruch. Vom Festplatzeingang spazierten Bürgermeister Fritz Wagner samt Honoratioren über das Volksfest, der Musikverein Oberhausen spielte auf und schließlich kam jeder am neuen Biergarten zum Stehen, wo schon ein Fässchen Kirner Bier bereit gehalten wurde. Beim Anstechen des Fasses gab's jedoch ein Malheur.

Brauereichef Peter Dietz (links) und Bürgermeister Fritz Wagner wollten mit dem Fassanstich die Kerb eröffnen. Das gelang ihnen jedoch erst, nachdem sie von einer Bierfontäne durchnässt wurden. Spaß hatten beide trotzdem. Foto: Stefan Butz

Wagner wollte zusammen mit Brauereichef Peter Dietz und dem Biergartenwirt Frank Weikert das Fas anzapfen. Doch das reagierte anders als erwartet, ließ Bierfontänen nach oben steigen, anstatt ruhig durch den Zapfhahn zu fließen. Wagner, Dietz und Weikert wurden nass. Noch kurz vorm Anstich scherzten sie über genau diese Möglichkeit. So hatte sich Wagners Wunsch, die Eröffnung der Kirner Kerb möge in einen „feucht-fröhlichen Abend“ münden, sich quasi sofort erfüllt.

Marktmeister Timo Munstein war wie auch der Bürgermeister mit dem Mix der Buden und Stände zufrieden. Bereits im Vorfeld hatte Munstein darauf geachtet, dass die einzelnen Geschäfte so angeordnet werden, dass eine besonders attraktive Mischung entsteht. Dazu gehört auch, dass nicht alles gleich, aber doch vieles vertraut ist. Wichtigste Änderung in diesem Jahr: Da das Festzelt ausfiel, wurde auch dessen Platz neu vergeben. Dort, wo einst das Festzelt stand, gibt es in diesem Jahr mit dem „Crazy Halloween“ ein Laufgeschäft der besonderen Art. Der Autoscooter der Firma Roßkopf hat im Vergleich zum vergangenen Jahr nur die Straßenseite gewechselt. „Break Dance“, „Barockflieger“ und „Schwarzwaldhaus“ sowie der „Pony Express“ stehen dagegen mehr oder minder am gleichen Platz wie 2011. Der neue Biergarten liegt an der dem Hahnenbach zugewandten Seite des Rundwegs auf Kyrau genau mittig. Doch die Kirner, darunter auch Wagner, hielten auch dem altbekannten und beliebten Biergarten, dem „Schwarzwaldhaus“, die Treue. Es war der erste Stopp auf der Eröffnungsroute.

Schon kurz nach der Eröffnung bevölkerten die Kirner das Festgelände – erst in etwas geringerer Anzahl, dann aber in immer größeren Scharen. Auf der Bühne, die sich nun ebenfalls am neuen Biergarten befindet, sorgte später DJ Jonny Klotzschke für musikalische Unterhaltung. Danach wurde es bunt: Das Eröffnungsfeuerwerk ließ den Nachthimmel erstrahlen. Noch bis spät in die Nacht wurde gegessen, getrunken, gelacht – kurz: gefeiert. Heute geht die Kerb um 17 Uhr weiter. Am Sonntagnachmittag gibt's vergünstigte Preise für Familien, am Montag stehen der Kerwefrühschoppen und die After-Work-Party an. stb