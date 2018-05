Mit Eifer, aber ohne emotionales Feuer basteln die Verwaltungs- und Lenkungsgruppen der Verbandsgemeinden Langenlonsheim und Stromberg an einer gemeinsamen Zukunft. Zum 1. Januar 2020, so die glasklare Forderung der Landesregierung, soll die fusionierte neue VG – voraussichtlich als Verbandsgemeinde Langenlonsheim/Stromberg – an den Start gehen. In einem Pressegespräch informierten die Bürgermeister Michael Cyfka (CDU) und Anke Denker (SPD) mit ihren Büroleitern über den Stand und das Prozedere.

Die Stromberger wussten seit 2009, dass sie ein Fusionskandidat sind – hofften aber, dass dieser Kelch an ihnen vorbeigehen möge. Im Sommer 2016 kam dann die letzte Gewissheit, als Bürgermeisterin ...

Lesezeit für diesen Artikel (507 Wörter): 2 Minuten, 12 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.