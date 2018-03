Neue Nahewein-Vinothek in Bad Kreuznach hat schon viele Fans

Die neue, Mitte Mai eröffnete Vinothek von Weinland Nahe im Dienheimer Hof erfreut sich eines großen Interesses. Sie hat bereits viele Fans – auch bei Facebook. Darüber freut sich auch deren Leiter Jörg Sielaff.

Seine Hauptaufgabe sieht der 32-Jährige darin, für die Gäste eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, wie er im Interview mit dem Oeffentlichen Anzeiger betonte.

Wie ist es denn angelaufen? Sind Sie mit der Resonanz zufrieden?

Das Interesse und die Neugier sind groß. Es kommen viele, um zu schauen, zu probieren und natürlich auch, um zu kaufen. Das Feedback unserer Gäste ist sehr positiv. Das freut uns natürlich sehr. Es scheint so, als ob viele nur auf die Vinothek gewartet haben.

Wie wird man denn Vinothekleiter?

Ich bin von mir bekannten Winzern darauf aufmerksam gemacht worden. Die wussten, dass ich eine neue berufliche Herausforderung suche und Spaß am Wein und am Service habe. Das wäre doch was für Dich, haben sie gesagt. Ich habe mich dann beworben und hatte dann das Vorstellungsgespräch. Letztlich hat alles gepasst.

Worin besteht denn die Herausforderung im neuen Job?

Es geht darum, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, damit die Leute gern zu uns kommen. Wir als Team müssen unseren Teil dazu beitragen. In einer Vinothek steht natürlich der Wein im Mittelpunkt. Die Gäste kommen vor allem, um zu probieren. Das Ambiente im Dienheimer Hof passt dazu sehr gut.

Was haben Sie denn im Angebot?

Das Sortiment reicht von einfachen Qualitätsweinen bis hin zu großen Gewächsen. Wir präsentieren je drei Weine von 50 Winzern. Jeweils einen davon gibt es offen zum Probieren für 1 Euro. Natürlich gibt es im Ausschank auch 0,1 und 0,2 Liter. Die Flaschen werden bei uns zu denselben Preisen wie in den Weingütern verkauft. Wir haben auch Prospekte und Preislisten von allen Winzern.

Wie sind Sie selbst denn zum Wein gekommen?

Ich bin hier in der Region auf den Geschmack gekommen und dann allmählich zum Weinkenner gereift. Ich genieße auch privat gern mal ein gutes Glas Wein und kenne inzwischen auch etliche Weingüter an der Nahe. 2011 habe ich mich während meiner Zeit als Restaurantleiter in Johann Lafers Val D'Or bei Alexander Kohnen in Bad Neuenahr-Ahrweiler zum Commis Sommelier ausbilden lassen.

Wie war denn die Zeit bei Johann Lafer?

Es waren interessante und spannende fünfeinhalb Jahre. Wir hatten ein starkes Team, der Umgang war sehr herzlich und ich habe dort viel gelernt. Wichtig ist immer, dass alle an einem Strang ziehen. Dann macht es Spaß und man geht gern arbeiten. Dieses Gefühl habe ich jetzt auch als Leiter der Vinothek. Die Zusammenarbeit mit Sophia Mauer und den anderen Kräften klappt sehr gut. Wir sind ein starkes Team.

Welche Rebsorte bevorzugen Sie denn?

Ich bin da nicht festgelegt und probiere auch gern mal was Neues. Wir haben ja hier an der Nahe eine tolle Vielfalt und eine hohe Qualität. Da komme ich unabhängig von der Rebsorte voll auf meine Kosten.

Was sind denn die nächsten Schritte in Ihrem neuen Job?

Wichtig ist jetzt zunächst, dass sich alles einspielt und rund läuft. Dafür müssen wir noch an einigen kleinen Stellschrauben drehen. Noch in Vorbereitung ist unsere geplante Veranstaltungsreihe „Wine after Work“, die jeweils mittwochs stattfinden soll. Wir können zurzeit noch nicht absehen, wann wir damit starten. Das gilt auch für Veranstaltungen im Gewölbekeller. Den können Interessenten aber jetzt schon anmieten. Mal sehen, vielleicht kommen im nächsten Jahr auch noch einige Winzer in der Vinothek dazu.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

Ich treibe gern Sport, vor allem Touren mit dem Mountainbike und Schwimmen. Aber ich gehe auch gern gut essen. Dazu genieße ich dann einen schönen Nahewein.

Die Fragen stellte Kurt Knaudt