Neue Internet-Präsentation des Freilichtmuseums

Sieht gut aus: die neue Homepage des Freilichtmuseums. Das meinten in Haus Enkirch Direktorin Sabrina Mehler 2.von links), Bürgermeister Rolf Kehl, Grafiker Abi Thrun (rechts) und Praktikantin Susanne Breit. Foto: Stefan Munzlinger

Bad Sobernheim – Das Freilichtmuseum vor den Toren Sobernheims glänzt mit einer neuen Internet-Darstellung.

Rumklicken, rumsuchen, nix finden – Internetseiten können ganz schön nerven. Fatal bei Besuchereinrichtungen, die verstärkt vom Erstkontakt via Netz der Netze leben.

Das Freilichtmuseum hat sich (endlich) von seiner alten Homepage getrennt und will ab sofort auf eine astreine, weil funktionierende und alles auf einen Blick bietende Präsentation setzen. Der erste Eindruck der frisch freigeschalteten Seite sagt: Das ist gelungen!

Im Herbst und Winter 2011 haben sich Direktorin Sabrina Mehler und Hans-Joachim Thrun (58, Bärweiler), frei schaffender Grafiker und schon lange im Freundeskreis des Museums aktiv, zusammengesetzt. Ziel: Wir schaffen eine neue Internetpräsentation des Rheinland-Pfälzischen Freilichtmuseums.

Das bedeutete vor allem, allzu große und ewig ladende Bilder rauszuschmeißen, Texte kürzen, streichen oder neu organisieren, neue Fotos, neue Menüs einbringen. Eine Heidenarbeit, die kreative Gedanken voraussetzt und im Hinterkopf immer die Wünsche der Museumsklientel haben muss. Ins Internet gehen doch nur die Jungen bis Mittelalten. „Da irren Sie“, räumt Direktorin Sabrina Mehler mit alten Bildern auf und weist auf die steigende Zahl PC begeisterter Senioren hin. In Bärweiler nehmen kürzlich gut 20 ältere Mitbürger an einem Computerkurs teil. Und so muss die neue Internetpräsentation des Museums alles sein: übersichtlich, bunt, nicht flippig, aber modern. (mz)

