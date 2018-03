Neue Gebietsvinothek in Bad Kreuznach ist eröffnet – Ein großer Tag für die Winzer an der Nahe

Die neue Gebietsvinothek für den Nahe-Wein im Dienheimer Hof in Bad Kreuznach ist eröffnet.

Stilvolles Ambiente: Ein Blick in die Weinpräsentation. Foto: Harald Gebhardt

Von unserem Redakteur Harald Gebhardt

Lauter strahlende Gesichter, viele lobende Worte. Bei der Eröffnung der Gebietsvinothek im Dienheimer Hof in der Mannheimer Straße 6 im historischen Stadtkern von Bad Kreuznach vor mehr als 100 geladenen Gästen waren sich alle einig: Damit ist ein Meilenstein in der Vermarktung des Naheweins gesetzt.

Lange wurde nach einem passenden Ort für eine Gebietsweinvinothek gesucht. So waren unter anderem die Kurkolonnaden dafür im Gespräch. Der Tipp, doch einmal Kontakt mit Reinhold Stenger, mit Norbert Schmitt, Eigentümer des mehr als 450 Jahre alten Anwesens im Herzen der Neustadt, aufzunehmen, stellte die Weichen in die richtige Richtung. Ab Januar ging dann alles schnell: In nur vier Monaten wurde das Vinothek-Projekt gestemmt, wurde die Vision endlich Wirklichkeit: Der Nahewein hat eine Heimat gefunden.

Eckes: Wir gehen damit den richtigen Weg

Wolfgang Eckes, Vorsitzender von Weinland Nahe, erinnerte aber auch an andere, frühere „Väter der Vinothek“, die sich dafür eingesetzt hatten, wie der frühere Oberbürgermeister Andreas Ludwig und der frühere Stadtbeigeordnete Karl-Heinz Gilsdorf. Eckes sprach von einem „wahnsinnigen Erfolg“, dass es gelungen sei, das ganze Weinanbaugebiet Nahe jetzt in einem Haus präsentieren zu können. Damit das Ganze ein Erfolg wird, sieht er die Winzer aber auch in einer „Bringschuld“. Da aber ist er optimistisch, denn auch die Winzer seien davon überzeugt, „dass wir damit den richtigen Weg gehen“.

Dr. Thomas Höfer, Weinbaupräsident des Weinbauverbandes Nahe, sprach von einem „großen Tag“ für die Nahewinzer. Bad Kreuznach sei jetzt das „Herzstück des Naheweins“. Er hoffe, dass die Verbindung von lukullischen Genüssen und Gesundheitstourismus ein voller Erfolg wird. Die Vinothek, die als GmbH & CoKG organisiert ist, geleitet von Weinland-Nahe-Geschäftsführerin Laura Schneider, ist für Fans des Naheweins ein wahres Paradies. 50 Winzer präsentieren 150 Weine aus ihren Sortiment, 50 davon immer im offenen Ausschank. Die Vinothek soll ein Ort rund um den Nahewein werden, ein Treffpunkt für Einheimische wie für Gäste. Als Vinothekleiter konnten die Fachkräfte Jörg Sielaff, früherer Restaurantleiter auf Johann Lafers Stromburg, und Sophia Mauer, Bachelor für Internationale Weinwirtschaft, gewonnen werden. Auch in die Räumlichkeiten des historischen Anwesens wurde investiert, erklärte Laura Schneider. So werden die Weine in einem eigens für den Fachhandel entwickelten Regal, das durch Schlichtheit, Eleganz und Funktionalität überzeugt, präsentiert.

Auch die Beleuchtung wurde so ausgewählt, dass sie ein Wohlfühlambiente schafft. Das Konzept von Weinland Nahe für die Vinothek überzeugte aber nicht nur die Winzer, so Laura Schneider weiter. Auch starke Partner aus der Wirtschaft konnten dafür gewonnen werden. So sind als Kommanditisten die Sparkasse Rhein-Nahe und die Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück dabei, die sich mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises, der Nahelandtouristik GmbH und Schwollener Sprudel auch an der Start-up-Finanzierung beteiligt haben. Unterstützung, um das Projekt ins Rollen zu bringen, gab es auch von der Stadt und der GuT. „Es ist wohl einzigartig, mit wie viel Spaß, Teamgeist, Leidenschaft und Motivation alle in den letzten vier Monaten gearbeitet haben“, lobte Laura Schneider. Ihr Dank gelte vor allem dem Vorstand und den Winzern für die Bereitschaft, ein solches Projekt zu wagen und das Risiko mitzutragen. „Jetzt gilt es, den Ort mit Leben zu erfüllen.“ Für Eckes steht das außer Frage. „Wir werden den Ort mit Leben erfüllen. Das kann ich Ihnen versprechen“, erklärte er selbstbewusst.

Nies: Ein Leuchtturmprojekt

Kreisbeigeordneter Hans-Dirk Nies sprach von einem „Leuchtturmprojekt“ und zeigte sich überzeugt davon, dass dies eine Strahlkraft weit über die Stadt, den Kreis und die Region hinaus haben wird. „Für die Winzer ist die Vinothek ein absoluter Gewinn. Das wird eine Erfolgsgeschichte. Da bin ich mir sicher.“ Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer erhofft sich davon auch Impulse für das historische Stadtviertel. Und es sei schön, dass es „ein so junges Team ist, das die Vinothek leitet“.

Die Öffnungszeiten

Die Vinothek ist mittwochs, donnerstags und samstags von 12 bis 22 Uhr geöffnet, freitags ab 11 Uhr für Wochenmarktbesucher und sonntags von 12 bis 20 Uhr.