Neue Fußgängerbrücke über die Gensinger Straße soll zum Schulanfang fertig sein

85 Tonnen schwer ist die neue Fußgängerbrücke in der Gensinger Straße. Ein 800-Tonnen-Kran hob sie gestern in die Verankerung. Am Dienstag wird der südliche Treppenaufgang geliefert. Erstmals begehbar ist die Brücke am kommenden Montag – pünktlich zum Schulbeginn.

Foto: Stephan Brust