Nazi-Parolen verschandeln Friedensbrücke

Aus unserem Archiv

Bad Münster-Ebernburg – Sind es nur unverbesserliche Dummköpfe oder tatsächlich Sympathisanten der Zwickauer Terrorzelle NSU (Nationalsozialistischer Untergrund), die einen Pfeiler der Friedensbrücke in Bad Münster am Stein-Ebernburg mit unappetitlichen Parolen beschmiert haben? Die Kriminalpolizei in Bad Kreuznach nimmt die Sache jedenfalls ernst und hat Ermittlungen eingeleitet.