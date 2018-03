Nahe-Quartett wählte in Berlin den Bundespräsidenten

Kreis Bad Kreuznach. Im zweiten Anlauf hat er es geschafft: Bürgerrechtler Joachim Gauck ist am Sonntag zum Bundespräsidenten gewählt worden – unter anderem von Lilli Lenz aus Laubenheim.

Schnappschuss aus der Bundesversammlung: Fritz Rudolf Körper, Lilli Lenz, Julia Klöckner und Carsten Pörksen wählten den Bundespräsidenten.

Kreis Bad Kreuznach – Im zweiten Anlauf hat er es geschafft: Bürgerrechtler Joachim Gauck ist am Sonntag zum Bundespräsidenten gewählt worden – unter anderem von Lilli Lenz aus Laubenheim.

Die 49-Jährige ist Personalratsvorsitzende in der Kreisverwaltung, vielfach ehrenamtlich engagiert und wurde von der CDU als Wahlfrau vorgeschlagen. Im Telefoninterview aus Berlin klingt sie ganz begeistert. Den ökumenischen Gottesdienst am Morgen empfand sie als festliche Einstimmung auf den Tag. Beeindruckt war sie von Bundestagspräsident Norbert Lammert. Aber auch Kanzlerin Angela Merkel erlebte sie als überraschend humorvoll und locker. „Sehr gerührt hat mich das Singen der Nationalhymne mit allen 1200 Wahlmännern und -frauen und der Moment, als mein Name ausgerufen wurde und ich meine Wahlunterlagen holen durfte.“ Aber auch die Antrittsrede von Gauck, in der er auf den 18.3.1990 einging, dem Tag, an dem er erstmals frei wählen durfte, war für sie bewegend. Auch die Landespolitiker Julia Klöckner (CDU) und Carsten Pörksen (SPD) sowie SPD-Bundestagsabgeordneter Fritz Rudolf Körper gaben in der Bundesversammlung ihre Stimme ab. cam