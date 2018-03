Nächste Runde im Streit über horrende Abwassergebühren: Sechs zweifeln an Heinrichs Gedächtnis

Marode Kanalrohre, unaufschiebbare Sanierung, horrend steigende Kanalgebühren: Der Streit um die Abwasserentgelte für die neun Dörfer der ehemaligen Verbandsgemeinde BME geht weiter, wird sich wohl so schnell auch nicht auflösen.

Irgendwie idyllisch (zumindest auf dem Foto): die Kläranlage Ebernburg mit dem Rotenfels im Hintergrund. Auch sie ging an die Stadt über, wird via Gebühren von den neun ehemaligen VG-Dörfern mitfinanziert.

Foto: Stefan Munzlinger

Jetzt zweifeln sechs Ortsbürgermeister – Kai Michelmann (Norheim), Martin Kress (Traisen), Manfred Kauer (Niederhausen), Annelore Kuhn (Oberhausen) und Manfred Porr (Duchroth) und Hermann Spiess (Hochstätten) – Bürgermeister Wolfgang Heinrichs Erinnerungsvermögen an.

Oberflächlich unterhaltsam

Heinrich ist Dezernent und damit für die Abwasserbeseitigung in der Stadt und den Stadtteilen zuständig – und nach vertraglicher Vereinbarung auch für die Dörfer, die heute zur VG Rüdesheim (5) und zur VG Bad Kreuznach (4) gehören. „So manche Aussage des vom Kreuznacher Stadtrat gewählten Bürgermeisters und Stadtkämmerers Heinrich mag oberflächlich unterhaltsam sein, auch wenn der Tiefgang der Aussagen ab und an dem Nahewasserspiegel im Spätsommer gleicht, wie im Folgenden dargelegt“, schreiben die Sechs.

Dabei gehörten politische Meinungsverschiedenheiten sicher zum Geschäft: „Problematisch wird es allerdings, wenn die Aussagen belegbar falsch sind.“ Wenn Heinrich ausführe, dass die Zweckvereinbarung zur Abwasserbeseitigung von den betroffenen Ortsbürgermeistern seinerzeit komplett befürwortet worden sei, sei das schlichtweg die Unwahrheit und mache Opfer zu Tätern. Warum? Die Zweckvereinbarung für die neun Gemeinden der Verbandsgemeinde BME wurde im VG-Rat am 14. Mai 2014 beschlossen und damit neun Tage vor der damaligen Kommunalwahl am 25. Mai.

Fünf hatten gar kein Mandat

Inhalt der Pressemitteilung vom Montag: Die Ortsbürgermeister Kauer, Kuhn und Michelmann wurden erst am 25. Mai gewählt und hatten wie die Ortsbürgermeister Spiess und Kress bis dahin kein VG-Ratsmandat. Und Ortsbürgermeister Manfred Porr war in der Sitzung nicht anwesend.

Alle Sechs hatten seinerzeit „außerparlamentarisch die Zweckvereinbarung in dieser Form“ abgelehnt, sogar die Kommunalaufsicht und den Landesrechnungshof eingeschaltet. Wenn Heinrich dann wiederholt am 8. Januar 2018 ausführe, dass der „VG-Rat die Zweckvereinbarung am 24. Juni 2014“ (richtig sei der 14. Mai) beschloss und dass die betroffenen Ortsbürgermeister der neuen fünf VG-Rüdesheim-Gemeinden Duch-roth, Niederhausen, Norheim, Oberhausen und Traisen der Sitzung gefolgt seien, aber den Beschluss nicht verhindert hätten und das heute „verschweigen würden“, sei das eine falsche Aussage, da die Ortsbürgermeister entweder noch nicht im Amt waren oder kein Stimmrecht hatten oder gar nicht anwesend waren. Es diskreditiere die von den Bürgern ihrer Gemeinden urgewählten Ortsbürgermeister in unangemessener Weise.

Es sind leider nicht die einzigen „diplomatischen Ungeschicklichkeiten und dumpfen Behauptungen“ Heinrichs zum Thema Abwasserbeseitigung. Da werde beispielsweise auf der Grundlage von 2 Prozent untersuchter Kanäle in Hochstätten und Bad Münster die Behauptung aufgestellt, dass die Kanäle der alten VG BME generell „marode“ seien. Um die Belastbarkeit dieser Aussage zu demonstrieren, stelle man sich folgendes Bild vor: Auf einem Parkplatz mit 100 Autos sind die ersten zwei, die betrachtet werden, silberfarben. Wie viele silberne Autos sind auf dem Parkplatz insgesamt? Antwort der Sechs: „Wer da eine verlässliche Aussage treffen will, kann auch im Zirkus auftreten.“

Sollen die Kreuznacher mitzahlen?

„Oberflächlich und brandstiftend“ sei auch Heinrichs Einlassung, dass „die Kreuznacher Bürger doch nicht die Sanierung der maroden Kanäle in der alten VG Bad Münster mitbezahlen können“. „Selbstverständlich nicht“ antworte man im ersten Reflex, denn grundsätzlich wolle niemand für einen anderen mitzahlen. Allerdings sei es doch heute schon so, dass,wenn ein Kanal im Abwasserentsorgungsgebiet Bad Kreuznach erneuert werde, die Kosten dafür aus der Gesamtkasse des Gebietes bezahlt werde, also alle mitbezahlen.

Gleiche Gebührenlast für alle

Wenn schon die Entsorgungsanlagen, wie die Kläranlage in Ebernburg, per Landesgesetz entschädigungslos auf die Stadt Bad Kreuznach übergehe, müsse dann auch noch die Sanierung der Entsorgungsanlagen jetzt allein von den ehemaligen VG-BME-Gemeinden getragen werden, wenn die morgen bei den gleichen Kanalsanierungen im restlichen Bad Kreuznacher Entsorgungsgebiet genauso mitbezahlen müssen, die Bad Kreuznacher aber heute nicht? Eine zweifellos niedrigere, mitgebrachte Rücklagendecke aus den neuen Gemeinden begründe die aktuelle Zwei-Klassengesellschaft nicht wirklich, zumal Synergieeffekte bei Sach- und Personalkosten durch das Hinzukommen dieser Gemeinden ausgeblendet würden. „Und es werden bisher ungenutzte Kapazitäten der Kläranlage Bad Kreuznach genutzt und von unseren Gemeinden finanziert, was zu zusätzlichen Einnahmen bei der Stadt führt.“ Aus den Musterwiderspruchsverfahren gegen die Abwasserbescheide 2017 und Normenkontrollverfahren werde es nun gerichtliche Urteile geben.

Nach wie vor gesprächsbereit

Diese gilt es abzuwarten, auch in der Hoffnung, dass mit dem Ergebnis „eine faire und tragfähige Lösung für das Entsorgungsgebiet gefunden wird – für alle Bürger. Unabhängig von den Verfahren steht unser Gesprächsangebot für eine außergerichtliche Einigung nach wie vor“, betonen die Sechs.