Nachts vor dem Sobernheimer Pfandleihhaus: Schwarzer Mann unterwegs

Aus unserem Archiv

Bad Sobernheim

Nach einem ersten Einbruchversuch in der Nacht zum Samstag ist die Polizei Kirn in der Nacht zum Dienstag erneut in das Pfandleihhaus in der Großstraße gerufen worden. Ein Unbekannter wurde beobachtet, wie er sich am 2. Januar gegen 3.50 Uhr hastig vom Gebäude entfernte.