Nach verlorenem Gerichtsstreit: Kreuznach rechnet neu und will Fehlalarme durch Kurse vermeiden

Eine Niederlage musste die Stadt Bad Kreuznach vor Gericht um die Kosten von Feuerwehreinsätzen in Seniorenheimen der Diakonie einstecken. Die Stadt hatte die Einsätze in Rechnung gestellt, da aus ihrer Sicht jeweils ein Fehlalarm vorlag. Das sah das Gerichtn anders und kritisierte auch die Höhe der Rechnung. Was soll nun geschehen?

Die Zahl der Fehlalarme steigt, was die ehrenamtlichen Einsatzkräfte belastet und deren Motivation schwinden lässt. Die Stadt will nun Mitarbeiter von Betrieben schulen und so die Zahl der Fehlalarme reduzieren.

Foto: dpa

Streitpunkt waren dabei fünf Vorfälle im Zeitraum von Juni bis November 2014, in denen unter anderem Bewohner Essen im Kochtopf auf dem eingeschalteten Herd vergessen hatten. In allen Fällen hatten die Rauchmelder Alarm ausgelöst. Tatsächlich bestand aber bei Eintreffen der Feuerwehr keine Gefahr mehr, weil Personen bereits eingegriffen hatten. Die Feuerwehr musste lediglich die Brandmeldeanlage zurücksetzen.

Grundlage war eine Kostenpauschale von 597,64 Euro plus Zustellkosten von 3,50 Euro, zusammen jeweils 601,14 Euro. Die setzt sich aus den Vorgaben für die Alarmierung nach B 2 zusammen mit einem Einsatz von vier Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten sowie einer Einsatzdauer von 32 Minuten und 51 Sekunden.

Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Koblenz lag dagegen in keinem der Fälle ein Fehlalarm vor. Außerdem befand das Gericht, dass die Kostenforderung der Stadt fehlerhaft sei. Pauschalbeträge seien zulässig, müssten sich aber an den tatsächlichen Kosten orientieren, begründeten die Richter. Die Stadt habe für die Kalkulation der Fehlalarm-Pauschale eine Alarmierung nach B 2 zugrunde gelegt, hätte sich aber an den tatsächlich entstandenen Kosten der Feuerwehr bei Alarmierung wegen fehlerhaften Auslösens orientieren müssen. In keinem der fünf Fälle war die Kreuznacher Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und nur in einem Fall mit Mannschaftsstärke (21 Mann) im Einsatz. In vier Fällen rückten sogar weniger als zehn Einsatzkräfte aus.

„Das Urteil ist das eine, was die Pauschale betrifft, müssen wir das in der Verwaltung neu kalkulieren“, erklärte Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer auf Anfrage des Oeffentlichen. Ein anderer Punkt stehe für sie im Vordergrund: die Belastung der Ehrenamtlichen durch Fehlalarme. „Das lässt die Motivation bei den Feuerwehrleuten schwinden. Das macht Sorge, und eine Zunahme der Fehlalarme verzeichnen auch andere Kommunen“, betont die OB. Die Stadt hatte deshalb auch zu einem Runden Tisch eingeladen, an dem zehn Unternehmen teilnahmen. Das Thema lautete: „Wie lassen sich unnötige Einsätze vermeiden?“

„Wir haben uns ausgetauscht und es gibt einiges, was in den Firmen präventiv getan wird“, meinte Kaster-Meurer. Das reiche von der Wartung und dem Austausch der Rauchmelder bis zur Ermittlung von Fehlerquellen und Fortbildungen in Sachen Brandschutz. Die Stadt will jetzt Schulungen für Mitarbeiter von Betrieben zu Themen wie Brandvermeidung, Verhalten im Brandfall und Einrichtungen des Brandschutzes wie dem Fluchtwegeplan anbieten. Die Schulungen sollen auch praktische Übungen enthalten und zum Beispiel die Handhabung von Feuerlöschern erklären.

Von unserer Reporterin Christine Jäckel