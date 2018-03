Nach Hausgeburt schwerstbehindert: Juliettes Lächeln und die Grenzen der Inklusion

Juliette besucht die Bethesda-Schule der Bad Kreuznacher Diakonie – eine staatlich anerkannte Schule für Kinder mit motorischen und körperlichen Beeinträchtigungen. Eigentlich wäre die 15-Jährige viel lieber auf einer ganz normalen Schule, trotz ihrer Behinderung, aber da stößt die Inklusion an ihre Grenzen. Dabei ist Juliette ein intelligentes und interessiertes Mädchen, aber eben auf ganz spezielle Weise. Und auf die gilt es, sich einzulassen.

Eine ganz normale Familie: das Ehepaar Isabell Bodenseh und Manfred Christmann mit den beiden Kindern Juliette und Jean-Luc, der das Lina-Hilger-Gymnasium besucht. Juliette ist in der Bethesda-Schule auf dem Weg zum Hauptschulabschluss.

Als ich die Familie in Pleitersheim besuche, lerne ich Juliette kennen. Im schicken Rollstuhl steht sie neben mir am Tisch und verfolgt das Gespräch, das ich mit ihrer Mutter, Isabelle Bodenseh, führe. Nach einer gewissen Zeit, es ist schon später Nachmittag, wird sie müde. Vater Manfred Christmann ist sofort zur Stelle, hebt sie vorsichtig aus dem Rollstuhl und bettet sie vor dem Sofa gemütlich auf den Boden. Ausruhen ist angesagt, am Abend wartet noch eine Geburtstagsfeier. Nichts Besonderes für die Familie, für mich schon. Wie umgehen mit der Situation, die so besonders ist? Ungewöhnlich, anders und doch irgendwie normal. Normal, das ist es. Deshalb rückt Juliette im Gespräch auch nicht gleich in den Mittelpunkt. Das würde nur ihren Status quo betonen. Ihr Anderssein.

Nein, Juliette gehört dazu, sie ist da. Und: „Sie ist Teil meines Lebens“, unterstreicht Isabelle Bodenseh. Ihr Schicksal hat sie längst in beide Hände genommen und lässt es nicht mehr los. Dabei ist die 47-Jährige nicht nur Mutter von Juliette und ihrem 14-jährigen Bruder Jean-Luc, sie ist auch Musikkünstlerin, spielt Querflöte und unterrichtet im Lehrauftrag an der Musikhochschule in Frankfurt. Dort, wo sie einst selbst als Orchestermusikstudentin begonnen hat. Standesgemäß, denn Musik bestimmt schon von Kindesbeinen an ihr Leben.

Die Gene stammen vom Vater. Der war Musiklehrer an der Realschule Heidenmauer in Bad Kreuznach. „Wir waren so eine Art Kelly Family“, gemeinsam mit der Mutter, einer Französin, und den Geschwistern Valerie und Gérard. Die Konsequenz: Isabelle Bodenseh hielt es nicht lang im klassischen Fach aus. „Die Hölle“, beschreibt sie das ständige monotone Üben mit dem Ziel, „Orchesterbeamter“ zu werden. Nein, da ist sie schon mehr der Freigeist, offen für andere Stilarten wie den Jazz. Das passt auch zu ihren Instrumenten: Querflöte und Klavier. Also wechselte sie damals ins Studienfach Lehramt, wo sie sich intellektuell mehr gefordert sieht, aber weniger zum Musizieren kommt. Der Abschluss als Diplommusikpädagogin beziehungsweise Musikschullehrerin ist Formsache. Was Isabelle Bodenseh noch viel mehr prägt, sind ganz außergewöhnliche Begegnungen mit Menschen aus der Szene.

Mit Mitte 20 besucht sie ein Konzert von James Newton, Jazzflötist aus Los Angeles, und ist begeistert. Irgendwie gelingt es ihr sogar, in den Backstagebereich vorzudringen. Plötzlich steht sie dem Künstler gegenüber und fragt, ob sie mal vorspielen darf. Unglaublich, aber wahr: Newton hört zu, und kurze Zeit später lädt er sie ein: nach L. A., wo sie schließlich ein halbes Jahr verbringt und geprägt wird. Doch damit nicht genug.

Isabelle Bodenseh lässt erneut los. Typisch Freigeist. Sie ergattert über die Bundesregierung ein einjähriges Musikstipendium für Kuba und erlebt dort das „Paradies“. „Menschen, die gut gelaunt sind, wo Musik Spaß macht“, gerät sie ins Schwärmen. Sie lernt die Latinoszene kennen und die Salsaflöte spielen, die auf Kuba total populär ist. „Dort habe ich erstmals in meinem Leben richtig geübt“, rückt Isabelle Bodenseh das Abenteuer ins rechte Licht. Sie ist mit kubanischen Bands unterwegs, spielt Musik auf höchstem Niveau. „Ein Golden Year“, betont sie. „So sollte Musik sein.“ Als sie zurückkehrt, ist sie 29 und heiratet.

Ihr Ehemann Manfred Christmann hat alles ausgesessen, auf Isabelle gewartet, auch das Jahr Kuba überbrückt. Mit 19 hatte sie ihn kennengelernt, den Bankkaufmann aus Feilbingert. Bei einer Tanzveranstaltung in Hüffelsheim. Von da an ging es für beide durch dick und dünn. 2002 erwartet Isabelle Bodenseh, 33 Jahre alt, ihr erstes Kind. In ihrer damaligen Wohnung mitten in Wiesbaden soll es das Licht der Welt erblicken. Eine Hebamme hat ihr die Hausgeburt empfohlen. Gemeinsam mit einer Kollegin begleitet sie den Geburtsvorgang, der sehr lang dauert und nach dem alles schief geht, was schiefgehen kann. Die kleine Juliette atmet nicht, erstickt quasi. Obwohl einiges darauf hindeutet, wollen die Hebammen das nicht wahrhaben, nicht eingestehen. Sie bagatellisieren, vermitteln den Eindruck, alles sei gut. Später wird im Krankenhaus akuter Sauerstoffmangel festgestellt, einhergehend mit einer gravierenden Hirnschädigung. Das letzte Fünkchen Hoffnung, dass Juliette sich doch noch normal entwickeln könnte, schwindet nach einem halben Jahr. Nach einer Epilepsiediagnose steht endgültig fest: Juliette wird nie laufen, nie sprechen können. „Ein Schock. Das war wirklich schlimm“, sagt Isabell Bodenseh und verleiht dem Unglück noch eine weitere Dimension: „An unserem ersten Tag im neuen Haus in Pleitersheim.“

Das Eigenheim dient in den Folgejahren als Sicherheit für eine Reihe von notwendigen Ausgaben für Therapien und Hilfsmittel, aber auch für Gerichtskosten. 13 Jahre lang muss die Familie prozessieren, ist finanziell am Ende, ehe die Versicherungen der Hebammen für Rente, Schmerzensgeld und diverse andere Dinge eintreten und damit wenigstens die finanziellen Sorgen in den Hintergrund rücken.

Für Isabelle Bodenseh ist von Anfang an kein Weg zu weit, kein Stein zu groß, um ihn nicht umzudrehen, damit Juliette die beste Betreuung und Förderung erhält. Dabei erlebt sie viel Gutes, wie die Kindertagesstätte Pfaffen-Schwabenheim, in der Juliette ein Jahr lang mit Kindern ohne Behinderung zusammen sein kann, aber auch große Enttäuschungen wie die spätere Ablehnung der dortigen Grundschule oder des katholischen Pfarrers, Juliette zum Kommunionsunterricht zuzulassen.

„Fürchterliche Dinge“, bewertet Isabelle Bodenseh diese Erfahrungen, dabei ist sie sicher, dass ihre Tochter, die seit vier Jahren keinen epileptischen Anfall mehr hatte, durchaus lernfähig ist. „Sie kann alles sehen, begeistert sich für Geschichte, versteht Sendungen im Fernsehen, ist in Mathe unheimlich gut. Gemeinsam haben sie ein System entwickelt, wie Juliette trotz ihrer Spastik willkürlich einen Knopf betätigen kann, der Signale aussendet: Ergebnisse und Antworten. Fantastisch! „Mit den Zahlen von 1 bis 9 kann sie alles machen“, erläutert die Mutter, die davon überzeugt ist, dass Juliette noch mehr als den Hauptschulabschluss schaffen kann.

Adeli-Therapie in der Slowakei, Delfintherapie in der Ukraine, Tomatis-Therapie mit Mozartmusik – trotz fehlender Kassengenehmigungen bleibt nichts unversucht, um Juliettes Leben lebenswerter zu machen. Dabei helfen auch die Assistenten, die den Eltern tagsüber zur Hand gehen und Organisationen wie die „Kinder-in-Not-Hilfe“ oder der Förderverein Lützelsoon mit dem unermüdlichen Herbert Wirzius an der Spitze.

„Ohne ihn wäre vieles nicht möglich gewesen, vor allem in der Anfangsphase“, erklärt Isabelle Bodenseh. Als Botschafterin der guten Taten und „Wonderfrollein“ gibt sie inzwischen einiges zurück. So wie Juliette – auf ihre ebenso spezielle wie freundliche Art. Ganz normal eben. Gustl Stumpf

Das Problem ist nicht Juliette, das Problem ist rundherum die Bürokratie. Isabelle Bodenseh zum täglichen Kampf mit Behörden, Krankenkassen, Kirchen, Schulen Kindertagesstätten und, und, und ...

Das hat Jean-Luc geschadet, dass seine geliebte Schwester überall abgelehnt wurde. Isabelle Bodenseh zur Entwicklung ihres 14-jährigen Sohnes, der oft miterleben musste, wie schwer sich Kreise der Gesellschaft mit der behinderten Juliette taten.

Wir sind keine Opfer, lass' es uns annehmen. Mit diesem Leitspruch machten sich die Eltern von Juliette, Isabelle Bodenseh und Manfred Christmann, immer wieder Mut, um ihr Schicksal zu meistern.