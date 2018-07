Die Baggerarbeiten an der Wehranlage in Meisenheim gehen nach Fund und Zündung einer Phosphorgranate (wir berichteten) ohne große Einschränkungen weiter. Das haben die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord als Bauherr der Baumaßnahme, das Ingenieurbüro und die Baufirma einvernehmlich beschlossen. Man geht davon aus, dass das gezündete Überbleibsel aus Kriegstagen mit dem Hochwasser vom Oberglan angeschwemmt wurde und keine weiteren Blindgänger an dieser Stelle im Flussbett verborgen sind.

Am Mittwoch hatte es in der Mittagszeit einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Kampfmittelräumdienst gegeben, nachdem sich eine Phosphorgranate im Aushub des Glanbetts entzündet hatte und eine Rauchsäule aufgestiegen war. ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.