Eigentlich wollte der Fahrzeugbesitzer am Montagmorgen in Lauterecken nur seinen Wagen warmlaufen lassen und ging noch einmal ins Haus. Dann geschah etwas Seltsames.

Warmlaufen lassen ist eigentlich sowieso unnötig, könnte man dem Lauterecker sagen: Bei mittleren Drehzahlen erreicht der Motor schneller seine Betriebstemperatur als im Leerlauf. Foto: dpa

Der Fahrzeugbesitzer sah um 6.40 Uhr durch das Fenster, wie ein Mann in seinen Wagen in der Hauptstraße einstieg. Er sprach den Fremden am Steuer seines eigenen Autos an, worauf dieser ausstieg und ihm sagte, dass es nur ein Spaß gewesen sei.

Der Fremde sei dann in einen anderen Wagen eingestiegen und davongefahren.

Über das Kennzeichen des zweiten Wagens konnte die Polizei einen Tatverdächtigen ermitteln.