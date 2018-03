Modellausstellung vereinigt Alt-Kirn und neue Technik

Die Initiatoren um Armin Holzhäuser freuen sich auf Besucher zur Premiere im Gesellschaftshaus am Samstag und Sonntag – 11 bis 17 Uhr Eintritt frei

Die gute alte Zeit mit Dampfloks und Oldtimertraktoren wird bei der ersten Kirner Modellausstellung am Wochenende im Gesellschaftshaus ebenso beschworen wie die topmoderne digitale Entwicklung. Vom zwei Meter langen U-Boot bis zum drei Meter großen Modell des früheren Kirner Bahnbetriebswerks reicht die riesige Palette der Ausstellungsstücke, die am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr präsentiert werden. Und das bei freiem Eintritt.

Baden mitten in Kirn: An der Sulzbacher Straße (links) gab es eine Badeanstalt, für die strenge Regeln galten.

So lebte es sich in Alt-Kirn

Legendär: Kirner Schrottplatz mitten in der Stadt.

Der Urkirner und Wahlmünchener Armin Holzhäuser und seine Modellbaufreunde haben diese erste und vermutlich nicht letzte Ausstellung initiiert, die auch für Historiker und Heimatfreunde wichtige Einblicke vermitteln kann. Holzhäuser wird beispielsweise ein Modell präsentieren, auf dem auch das alte Schwimmbad im Mühlenteich gezeigt wird, dazu natürlich die passende Badeordnung, die bis 1930 galt. Die Kirner Feuerwehr mit Löscheinsatz, die Kyrburg und andere Kirner Modelllandschaften werden gezeigt. Für Freunde von Digitalmodellen wird die Ausstellung ein wahren Fest. So werden illuminierte Sattelschlepper mit 250 Leuchtdioden präsentiert. Das „kleine Traktortreffen“ aus Hessen wird eine große Zahl von Traktoren auf einer großen Platte zeigen – auch einige fahrbare Mähdreschermodelle sind angemeldet. Aber nicht nur Anschauen ist angesagt: Zwei „DC-Car“-Spezialisten aus Koblenz und Rüdesheim werden an einem Digitalen Arbeitsplatz zeigen, wie Lenkung, Getriebe und Motor in die Minimodelle eingebaut werden. Aus Hilden wird Steuerungstechniker Siegmund Bankwardt anreisen, der die Steuerungsmöglichkeiten von Digitalmodellen erklärt, warum sie vor Ampeln anhalten, wie die Steuerung funktioniert. Wesentlich größer und rustikaler sind die U-Boot-Modelle, die gezeigt werden. Sie können im Original sogar tauchen, aber diese Möglichkeit will man bei der ersten Modellschau noch nicht ausschöpfen.

Die Stadt Kirn will die Schau im Gesellschaftshaus nutzen und drei hochinteressante städtische Modelle präsentieren. Nur eins davon wurde in weiten Teilen umgesetzt: Dort, wo heute die Einkaufsmeile mit Edeka und Rossmann beheimatet ist, war die größte Kirner Lederfabrik, Jakob Müller, ansässig. Sogar ein Schwimmbad war dort einmal geplant. Einige Häuser der Modelllandschaft stehen noch. Nicht umgesetzt wurde hingegen der Plan, in der Nägelspitz ein großes Sportzentrum zu bauen. Mit Fußball- und Handballfeld, Rollschuhbahn und Basketballfeldern. Schließlich wird das große Verkehrsplanmodell bei vielen Kirnern für Furore sorgen. Genau betrachtet wird klar, dass von Alt-Kirn nur sehr wenig stehen geblieben wäre, hätten die Fastnachter nicht die Notbremse gezogen und ihr schönes altes Kirn beschworen. Nur wenig vom großen Kahlschlag und dem geplanten „Wiederaufbau“ im hässlichen Waschbetonstil wurde umgesetzt.

Jakob Müller hatte direkt hinter seiner Lederfabrik ein Schwimmbad geplant. Geschwommen wurde nie darin. Foto: Armin Seibert

Bald Umzug ins Museum Gerbhaus

Derzeit stehen die drei städtischen Modelle (und einige mehr) unter Verschluss im Lager. Künftig sollen sie im alten Gerbhaus in der Gerbergasse präsentiert werden. Möglich wäre das auf drei Ebenen. Erster und zweiter Stock wurden schon zum Teil renoviert, doch die ausgeschriebenen Elek-tro- und Heizungsarbeiten sind noch nicht ausgeführt, sodass nach der Ausstellung wohl noch einmal der Weg zurück ins Lager droht. Im Gerbhaus möchte man auch für Gruppen und an bestimmten Terminen (nach Absprache) Modelle zur Besichtigung freigeben, die Armin Holzhäuser zur Verfügung stellen will.

Bei der zweitägigen Schau ist übrigens auch für Speisen und Getränke gesorgt. In den sozialen Medien und mit Plakaten und Flyern haben die Modellfreunde unentwegt getrommelt und sind jetzt auf die Resonanz gespannt. Bürgermeister Martin Kilian wird die Schau am Samstag, 11 Uhr eröffnen. Alle Beteiligungen hoffen jetzt natürlich auf großen Andrang. Armin Seibert

Bis etwa 1930 befand sich die Kirner Badeanstalt oberhalb der Stadtmühle in der Sulzbacher Straße am Mühlenteich. Die königliche Polizeiverordnung von 1850 galt noch immer. Demnach war das „Baden in Flüssen und Strömen sowie an allen öffentlichen Badestellen nur bei Bekleidung mit einer Badehose gestattet. Entgegenhandelnde werden mit einer Geldstrafe bis zu 5 Thalern bestraft.“ Bürgermeister Rau wies in einer Erinnerung an 1891 darauf hin, dass zwei Badestellen freigegeben wurden: Der Ackva'sche Mühlenwoog und der Hahnenbach oberhalb der Wohnung von Peter Richard nahe bei dem Scheibenstand des Schützenvereins. Während der Schießübungen des Letzteren ist das Baden dort untersagt. as