Millionen-Projekt: Der Umbau des Kreuznacher Bahnhofs macht Fortschritte

Die neue Unterführung ist die zentrale und aufwendigste Baumaßnahme am Kreuznacher Bahnhof. Frank Höflich erläuterte die Fortschritte an der Großbaustelle. Foto: Harald Gebhardt

Bad Kreuznach – Die Arbeiten an der Großbaustelle Bad Kreuznacher Bahnhof kommen gut voran, liegen im Zeitplan. Der neue, modernisierte und barrierefrei ausgebaute Bahnhof soll im April 2013 in Betrieb genommen werden. Die Bahnsteige werden höher gelegt und auf 210 Meter Länge etwas verkürzt. Sie bekommen alle auch Pflasterstreifen als Geh- und Leithilfen für blinde oder sehbehinderte Menschen.

Für die Bahnreisenden und vor allem ältere oder gehbehinderte Menschen ist die Bauzeit aber auch mit Einschränkungen und Unbequemlichkeiten verbunden: Wie zum Beispiel der Gang über provisorische Holztreppen und -überführungen, um zu den Gleisen 2, 3 und 4 zu gelangen. Dies lässt sich aber nicht vermeiden und wird auch noch bis März so bleiben, betonte Frank Höflich, Teamleiter für Großprojekte des Regionalbereichs Mitte, DB Station & Service AG. Man sei aber bemüht, den Fahrgästen so gut es geht entgegenzukommen. Auf dem Bahnhofsgelände finden sich reichlich Hinweisschilder zu den Bahnsteigen oder dem Ausgang. Für die Anfahrt von Taxis auf das Gelände wurde jetzt ebenfalls eine Lösung gefunden. Taxis können künftig die Bahngleise 2 und 3 direkt anfahren und dort Gäste hinbringen oder abholen. Bislang war dies nicht möglich. Jetzt hat die Bahn auf entsprechende Kritik reagiert und mit der Taxizentrale, der Tourismus- und Gesundheit für Kreuznach GmbH und dem Bahnhofsmanagement eine Lösung gefunden. Danach dürfen die Taxis die Baustellenzufahrt von der Burgenlandstraße nutzen. Ein Taxi darf dann auf dem Bahnsteig stehen. Eine schriftliche Vereinbarung wird vorbereitet.

Seit etwa einem Jahr wird an den Bahnsteigen gebaut. Höflich gab einen Überblick über den Stand der Arbeiten an dem Großprojekt mit einer Gesamtinvestition von knapp 10 Millionen Euro und erläuterte die Baufortschritte. Zurzeit wird vor allem an der neuen Unterführung gearbeitet – dem größten Vorhaben des gesamten Projekts. Sie soll insgesamt vier große Personenaufzüge bekommen und breitere Treppen. Auf dem mittleren Inselbahnsteig zwischen den Gleisen 2 und 3 ist die Treppe unten vier Meter breit und oben acht Meter. Insgesamt muss die Unterführung 70 Zentimeter tiefer gelegt werden, damit sie ebenerdig ist und die erforderliche Deckenhöhe von 2,75 Meter auch bei der Verlängerung zur Bosenheimer Straße hin erreicht wird.

Die Unterführung wird unter Gleis 5 weitergeführt, um den Zugang zur Bosenheimer Straße zu ermöglichen. Dort wird künftig der Hauptabstellplatz für Fahrräder sein. Der heutige Radabstellplatz am Bahnhofshauptgebäude bleibt, wird aber verkleinert, so Höflich. Die Gründung für die Aufzüge reichen bis zu neun Metern Tiefe. Die Absicherung gegen Grundwasser und durch die von den Zügen verursachten Erschütterungen gestalten die Bauarbeiten aufwendig und kompliziert. Auch die Telefonleitungen, Licht- und Signalleitungen müssen umgelegt werden. Für eine Übergangszeit geschieht dies provisorisch. Da ein Teil der Leitungen für den Zugbetrieb benötigt wird, können manche Arbeiten nur nachts zwischen 0.30 und 4 Uhr gemacht werden, erklärte Höflich.

Die Kosten teilen sich Bund (5,8 Millionen), Land (3 Millionen) und Stadt (1 Million). Wie es nach dem Umbau mit dem Bahnhofsgebäude weiter geht, ist noch offen. Darüber sei man mit Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer im Gespräch, sagte Höflich. Über eine Nutzungsstudie für das Gebäude will man mit der Stadt im September sprechen. hg