Aus unserem Archiv

Es wurden 45 zufällig ausgewählte Frauen aus Bad Kreuznach befragt. 29 Frauen haben geantwortet. Davon konnten 15 von Übergriffen berichten. Neun Frauen hatten zwar ebenfalls Übergriffe erfahren, wollten aus persönlichen Gründen aber keine Angaben für die Zeitung machen. Die Aussagen kamen entweder im persönlichen Gespräch oder per Zusendung zustande. An den oben geschilderten insgesamt 21 Übergriffen waren in drei Fällen Menschen mit südländischem Aussehen beteiligt. stb