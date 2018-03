Meisenheims Hauptgeschäftsstraße soll attraktiver werden

Das als Haus Trarbach in der Meisenheimer Untergasse bekannte, marode Gebäude hat endlich einen Käufer gefunden. Marlies Damm hat „richtig Lust auf das Haus, aber auch wahnsinnige Angst“, denn, so gibt die Schmittweilererin freimütig zu, „ein bisschen ist es wie die Katze im Sack“.

Das Haus Trarbach (2. v. links) soll sich nach der umfassenden Renovierung optisch gut in die Fassadenreihe an der Meisenheimer Untergasse einpassen. Foto: Klaus Dietrich

Marlies Damm betreibt derzeit in der Untergasse einen Laden für Antiquitäten und Secondhandartikel. „Ich liebe ihn sehr, aber ich muss schweren Herzens raus“, berichtet Marlies Damm, denn sie habe die Kündigung wegen einer anderen Nutzungsabsicht erhalten. Die gebürtige Hamburgerin wollte daraufhin einen Teil des leer stehenden Trarbach-Gebäudes mieten. Dann stand der Kauf des halben Komplexes im Raum, aber letztlich erklärte sich Marlies Damm bereit, alles zu übernehmen.

Die beiden Töchter rieten, dieses Wagnis einzugehen: „Die finden das spannend.“ Ihr ist durchaus bewusst, dass sich die Immobilie in einem schlechten Zustand befindet. „Aber Potenzial ist da“, weiß die engagierte Frau, die vor 26 Jahren von Holland ins Nordpfälzer Bergland zog. Zuerst sollen Handwerker sich um Wasser, Strom, Heizung und Toiletten kümmern. „Das ist alles zu antiquiert“, hat Marlies Damm rasch festgestellt. Das Dach muss zumindest geflickt werden. Ein Glaser wird auch einiges zu tun bekommen, schließlich sind die Schaufenster eingeschlagen. An der Fassade und den Seitenwänden wartet auf einen Anstreicher viel Arbeit.

Die neue Eigentümerin möchte auf jeden Fall, dass das Andenken an die Geschäftsleute Trarbach erhalten wird: „Der Schriftzug Otto Trarbach bleibt stehen.“ Wenn das Gebäude planmäßig zu Beginn des nächsten Jahres nach der umfangreichen Renovierung öffnet, soll der letzte Inhaber der Eisenwarenhandlung, Wolfgang Trarbach, als Ehrengast begrüßt werden, wünscht sich Marlies Damm.

Das frühere Geschäft ist in Meisenheim und darüber hinaus legendär. Hier konnten Kunden bei sehr spezieller, individueller Beratung vieles kaufen, wie zum Beispiel einzelne Schrauben, Haushaltsartikel und Bohrmaschinen. Hier gab es Dinge, die in modernen Baumärkten gar nicht oder nur in großen Mengen zu kriegen sind.

Marlies Damm möchte in dem Gebäude in Meisenheims Hauptgeschäftsstraße, der Untergasse, einen „schnuckligen Antiquitätenladen“ einrichten. Hier soll „das Einkaufen ein wahres Erlebnis sein und Spaß machen“. Auf die Secondhandsparte wird die begeisterte Sammlerin vermutlich künftig verzichten. Sie erwartet „die Herausforderung schlechthin“.

Ehemann Hans-Joachim Damm, als Erfinder und Ingenieur Fachmann für alles rund ums Thema Solar, wird am Haus Trarbach keine Solarmodule aufbauen, denn Ehefrau Marlies findet: „Auf die schönen, alten Dächer in der historischen Meisenheimer Altstadt passen aus optischen Gründen keine Solarmodule.“ Die Schmittweilererin ist zwar sehr offen gegenüber erneuerbarer Energie, wie sie betont, aber in der Denkmalzone der Glanstadt sind Solarmodule auf Dächern sowieso nicht erlaubt.

Von unserem Redakteur Klaus Dietrich