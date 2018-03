Mehrere Verletzte bei Unfall auf der A60: Lkw kam von der Fahrbahn ab

Bei einem Unfall, der sich am Freitagabend auf der A60 ereignet hat, sind mehrere Personen verletzt worden.

Der LKW kam in der Böschung zum Stehen. Foto: Feuerwehr Mainz

Gegen 18 Uhr sind nahe Mainz in Fahrtrichtung Bingen zwei Fahrzeuge kollidiert. Ein Lkw kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß dabei mit einem Pkw zusammen. Der Lkw kam daraufhin in der Böschung zum Stehen. Ersthelfer betreuten den noch in der zerstörten Fahrerkabine sitzenden Lkw-Fahrer. Glücklicherweise war dieser nicht eingeklemmt und konnte ohne schweres Gerät durch die Windschutzscheibe gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden.

Die beiden Insassen des Pkw wurden bei dem Zusammenstoß ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Da bei dem Unfall der Kraftstofftank des Lkw aufgerissen wurde, pumpte die Feuerwehr an der Einsatzstelle den Kraftstoff um. Bis zum Abtransport der Fahrzeuge durch ein Abschleppunternehmen, musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden.

Die Feuerwehr rückte mit 26 Kräften und fünf Fahrzeugen an. Vom Rettungsdienst waren insgesamt zwei Rettungswagen und ein Notarzt-Einsatzfahrzeug vor Ort. Die Autobahnpolizei sicherte den Einsatzort ab und führt die Unfallursachenermittlungen durch. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.