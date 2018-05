Steffen Henkel ist einer der gefragtesten Hochzeitsfotografen der Region. Dabei ist der Quereinsteiger gar kein gelernter Fotograf. Doch er hat sich in der Branche durchgesetzt. Seit 2009 hat er mehr als 150 Hochzeiten fotografiert, meist in der Region, aber nicht ausschließlich – Henkel ist auch international tätig. Im Gespräch mit dem Oeffentlichen Anzeiger spricht er über den derzeitigen Hochzeitsboom im Frühjahr, seine Art zu arbeiten und verrückte Hochzeitserlebnisse. Er sagt über sich selbst: „Im Idealfall beginne ich die Hochzeit als Fotograf am Morgen und verlasse sie in der Nacht als Freund.“

Eigentlich Großhandelskaufmann, aber als Hochzeitsfotograf erfolgreich. Wie kam es dazu? Das war Zufall. 2009 habe ich mir meine erste Spiegelreflexkamera gekauft und fotografisch etwas rumexperimentiert. Auf ...

Lesezeit für diesen Artikel (609 Wörter): 2 Minuten, 38 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.