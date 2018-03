Mazda erwischt Fußgänger: Unfallopfer schwerst verletzt

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach

Lebensgefährlich verletzt wurde ein Fußgänger am Freitag kurz vor 2 Uhr nachts bei einem Unfall auf der Bundesstraße 41 bei Bad Kreuznach. Ein 54-jähriger Mann war mit seinem Pkw von der B 428 aus Richtung Bosenheim kommend aufgefahren. Der Zusammenstoß mit dem Fußgänger erfolgte in Höhe des Anschlussstelle Gensinger Straße in der Nähe der Michelin.