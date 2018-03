Maßgefertigter Rollstuhl bringt neuen Schwung: André Stilz erhält Unterstützung – und hilft auch gern selbst

Mit Schwung kurvt André Stilz ins Büro des Fördervereins Lützelsoon in der Kirner Bahnhofstraße. Der 29-Jährige ist querschnittsgelähmt und sitzt seit Kindheitstagen im Rollstuhl. Bei Herbert Wirzius vom Förderverein und Gudrun Wiest von der Bürkle-Stiftung kommt er, um sich zu bedanken. Für einen maßgefertigten Rollstuhl, mit dem er seinem Hobby frönen kann: dem Basketballspiel.

Endlich ein eigener Sportrollstuhl: André Stilz engagiert sich auch als Übungsleiter in Mainz-Laubenheim. Foto: Armin Seibert

Rund 7300 Euro kostet so ein Gefährt: stabil, leicht, in Schweden gefertigt, in Heidelberg speziell abgestimmt und nach Maß verschweißt. „Man hat da schon ein bisschen Kurverei dafür in Kauf zu nehmen“, sagt Stilz und lacht. Sein bisheriger Wettkampfrollstuhl, mit dem er in Bad Kreuznach Regionalligabasketball spielt, war eine Leihgabe des Vereins, alt und schwer und inzwischen fertig.

Der „Neue“ fährt gut ab

„Der neue hat mir in der kurzen Zeit schon sehr viel geholfen,“ freut sich Stilz. Er engagiert sich auch noch als Basketballübungsleiter beim TV Mainz-Laubenheim, will stets auch anderen helfen. Durch die zahlreichen Reisen zur Mainzer Uni aus medizinischen Gründen kam damals der Kontakt zum TV zustande, wo Stilz seither mit aktiv ist. Inklusion wird in Laubenheim großgeschrieben.

„Die inklusiven Sportangebote für Menschen mit Behinderungen beim TV Laubenheim sind wegweisend“, begründete Landesbehindertenbeauftragter Matthias Rösch die Auszeichnung des TV mit „Sternen des Sports“. „Das ist schon eine Hausnummer“, sagt Stilz. Deshalb gratuliere er herzlich zu der hervorragenden Auszeichnung in Gold im Wettbewerb „Stern des Sports“, erklärte der Landesbehindertenbeauftragte Matthias Rösch. Auch in der Arbeitsgemeinschaft für Querschnittsgelähmte (ARQUE) machte Stilz mit, der sich in vielen weiteren Themenfeldern engagiert.

André Stilz sagt ein herzliches Dankeschön an Gudrun Wiest von der Bürkle-Stiftung, die einen Sportrollstuhl mitfinanzierte, und an Herbert Wirzius vom Förderverein Lützelsoon. Foto: Armin Seibert

Zum Beispiel im Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde Oberhausen. Beim Sportverein Oberhausen und auch im Jugendtreff der Gemeinde ist er als Zweiter Kassierer aktiv. Beruflich ist er nach seiner Ausbildung in Bad Kreuznach jetzt in Idar-Oberstein tätig, verkauft bei der OIE (Tochterfirma von Innogy) Strom, Gas und Energie. Da kommt einiges an Kilometern im Jahr zusammen: 34.000 waren es 2017, rechnet Stilz vor.

„Er hilft selbst auch, wo er kann“, lobt Herbert Wirzius den rührigen Sportler. Er hatte in seinem Unternehmen beispielsweise für die dreijährige Lana aus Oberhausen die Spendentrommel gerührt. Die Kollegen der Westnetz GmbH (Betriebsrat Idar-Oberstein/Bad Kreuznach) hatten im Rahmen des Projekts „Restcent-Kasse“ auf einen gewissen Teil ihres Gehalts zugunsten eines Projekts gespendet. So kamen 1000 Euro für Lana zusammen.

Offensiv und positiv unterwegs

Stilz hilft gern, denn er hat auch schon viel Hilfe erhalten, sagt er. Gern erinnert er sich an das ein oder andere Projekt des Fördervereins, der ihm unter anderem einmal ein Laptop finanzierte. Der junge Mann wirkt sehr positiv, geht offensiv an die Projekte heran. So lädt er interessierte einmal ein, sich die Rollstuhlbasketballer in Bad Kreuznach anzuschauen. Dort hat man derzeit ein wenig Personalprobleme. Viele wissen sicher auch nicht, dass dort auch Sportler mitspielen können, die nicht an den Rollstuhl gefesselt sind. Der Behinderungsgrad wird nach einem Punktesystem vorgegeben, so dass maximal 15 Punkte auf dem Feld versammelt sind. Nichtbehinderte im Rollstuhl würden beispielsweise mit fünf Punkten eingestuft. Einfach mal anschauen.

Die Bad Kreuznacher Rollstuhlbasketballer spielen zwar auf Regionalliganiveau, haben derzeit aber keinen Ligaplatz und bestreiten Turniere. Foto: Förderverein

Als André Stilz das Büro verlässt, will ihm Herbert Wirzius in die Jacke helfen. Doch Stilz meint, er habe da seinen eigenen Trick, schwingt die Jacke mit Schwung über die Schulter, und schon hat er die Arme in den Jackenärmeln, kurvt schnittig durch die Tür hinaus. Die Investition in seinen neuen Rollstuhl dürfte sich in mehrfacher Hinsicht gelohnt haben: Zum einen hat Stilz endlich ein langlebigen stabiles Sportgerät. Zum anderen „färbt“ der von ihm verbreitete Optimismus auf beeinträchtigte Mitmenschen geradezu ab.

Stilz kann motivieren, begeistern. „Ich will mich da aber gar nicht in den Vordergrund spielen“, sagt er bescheiden. Aber bei Förderverein und Bürkle-Stiftung weiß man genau, was man an dem Insider und Motivator hat, der weiß, wovon er spricht, wenn von Einschränkungen die Rede ist. Und wie teuer Spezialanfertigungen sind, die die auf Standards eingeschränkten Kassen normalerweise nunmal nicht tragen. Ach so, ja: „Ich hab noch einen alten Rollstuhl zu Hause. Denn kannst Du gern haben“, sagt er zu Herbert Wirzius, der schon Dutzende gebrauchte Rollstühle an bedürftige behinderte Menschen weitergegeben hat.

Von unserem Redakteur Armin Seibert