Mainz, Wörrstadt, Kirn und Hunsrück: Unfälle und glatte Straßen nach Schneefall [Update]

Kreis Bad Kreuznach/Hunsrück/Mainz. Schneeschauer und Eisglätte sorgten am frühen Mittwochmorgen mit einsetzendem Berufsverkehr für massive Verkehrsbehinderungen auch auf Bundesstraßen und Autobahnen.

Schnee und Eis auf der Autobahn: Dieser Mercedes-Fahrer kam am Mittwochmorgen bei Wörrstadt glimplich davon. Foto: Autobahnpolizei

Vor allem im westlichen Kreisgebiet von Bad Kreuznach und auf den Höhen wurde es rutschig. Rund um Kirn waren die B 41 sowie die Kreisstraßen 3 und 5 betroffen – besonders in Steigungsbereichen. Die Polizei meldete zahlreiche Unfälle, die überwiegend mit Sachschäden endeten.

Schneegestöber und glatte Straßen haben am Mittwoch den Verkehr stark beeinträchtigt. Allein im Mainzer Umland wurden in den Morgenstunden „schlagartig“ immer neue Fälle gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Zwischen 7 und 10 Uhr seien 37 Unfälle gezählt worden. Es habe aber nur leichte Verletzungen gegeben.

Auf der A63 kollidierte gegen 7:40 Uhr laut Polizei in Höhe von Wörrstadt ein Auto auf Sommerreifen mit einem Lastwagen auf schneeglatter Fahrbahn. Der 64-jährige Mercedes-Fahrer hatte die Autobahn in falscher Richtung auf dem Seitenstreifen verlassen wollen. Zu diesem Zeitpunkt herrschte dichtes Schneetreiben.

Kurz vor der Anschlussstelle Wörrstadt war der Mercedes auf Schnee und eisglatter Fahrbahn ins Schleudern und dreht sich. Der 64-Jährige kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen und lenkte dann auf den Seitenstreifen. Während der Autofahrer einige Meter auf dem Seitenstreifen entgegen der Fahrtrichtung fuhr, meldeten ihn Verkehrsteilnehmern sofort über Notruf als Falschfahrer. Schließlich versuchte der Mann zu wenden, um wieder in die richtige Richtung zu fahren und geriet dabei quer

auf die Fahrbahn. Ein 61-jähriger LKW-Fahrer aus Bischofsheim, der die BAB 63 in richtige Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen befuhr, rammte den quer auf der Fahrbahn stehenden Mercedes, dessen Fahrer nur leicht verletzt wurde.

Wegen Bergungsarbeiten und eisglatter Fahrbahn, musste die linke

Fahrbahn bis gegen 10 Uhr gesperrt werden. Es kam zu einem Rückstau von etwa 5 Kilometern.

Auch auf der A3, der A6 und der A63 kam es laut Polizei teils zu stockendem Verkehr, teils zu Stau. Nach dem Schneefall habe sich die Lage langsam wieder entspannt.

Chaotische Zustände auf der A61

Im Hunsrück kam es ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen und Unfällen aufgrund vereister Straßen. Zwischen 7.00 Uhr und 10.00 Uhr krachte es allein im Bereich der Polizei Boppard auf den Höhen sechs Mal. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

[Update, Mi 12:30 Uhr] Auf der A 61 herrschten in Fahrtrichtung Süden zeitweise chaotische Zustände. Zwischen Laudert, Rheinböllen, der Anschlussstelle Hunsrück West und Waldlaubersheim staute sich der Verkehr auf bis zu zehn Kilometern, zumal sich im Baustellenbereich einige Lkw festgefahren hatten.

Wie die Autobahnpolizei Emmelshausen weiter mitteilte, kamen die Streudienste nur mühsam voran, weil beide Fahrstreifen mit Autos blockiert waren. Erst um die Mittagszeit normalisierte sich die Verkehrssituation wieder. In Richtung Norden stockte der Verkehr zeitweise, größere Behinderungen wurden aber nicht registriert.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für Mittwochnachmittag mit einem Anstieg der Schneefallgrenze. Oberhalb von 600 Metern besteht in Hunsrück und Westerwald bei Windgeschwindigkeiten von mehr als 60 Stundenkilometern die Gefahr von Schneeverwehungen. Am Donnerstag bestimmt ein Sturmtief das Wetter in Rheinland-Pfalz. Der DWD warnt vor teils schweren Sturmböen, in Gipfellagen vor orkanartige Böen.