Lkw-Fahrer prallt in wartende Autoschlange und wird schwer verletzt

Monzingen – Schwer verletzt worden ist ein Lkw-Fahrer aus dem Kreis Birkenfeld bei einem Unfall am Mittwoch um 11.15 Uhr auf der B 41 in Höhe von Monzingen in Richtung Idar-Oberstein. Vor Ort konnte die Polizei Kirn feststellen, dass der Mann mit seinem Lkw aus bisher ungeklärter Ursache auf eine Fahrzeugschlange, die an einer roten Ampel wartete, aufgefahren ist.

Der Unfallverursacher stieß mit seinem Lkw gegen das letzte Fahrzeug in der Kolonne, ebenfalls ein Lkw. Durch den Aufprall wurden die zwei davor wartenden Autos ebenfalls beschädigt. Der 44-jährige Lkw-Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Bundesstraße 41 musste bis 13.15 Uhr in beiden Richtungen komplett gesperrt werden. Eine Umleitung erfolgte über die L 232 in Richtung Meddersheim/Merxheim. Neben der Polizei Kirn waren rund 20 Feuerwehrleute und der Rettungsdienst im Einsatz. Die Polizei Kirn beziffert den Gesamtschaden auf 30 000 Euro. Der Betrag falle deshalb so relativ gering aus, weil es sich bei den unfallbeteiligten Fahrzeugen zumeist um ältere Modelle handele. cam