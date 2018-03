Leserbeiräte sind beeindruckt vom neuen rz-Druckhaus

Kreis Bad Kreuznach/Koblenz – Einen Blick hinter die Kulissen unserer Zeitung hat der Leserbeirat des „Oeffentlichen“ bei der ersten öffentlichen Führung im für 42 Millionen Euro neu gebauten rz-Druckhaus in Koblenz-Metternich geworfen. Diesmal waren auch die Partner der Leserbeiräte eingeladen, mit von der Partie war ebenso unser Karikaturist Albert Gattung mit Frau.

Kreis Bad Kreuznach/Koblenz – Einen Blick hinter die Kulissen unserer Zeitung hat der Leserbeirat des „Oeffentlichen“ bei der ersten öffentlichen Führung im für 42 Millionen Euro neu gebauten rz-Druckhaus in Koblenz-Metternich geworfen. Diesmal waren auch die Partner der Leserbeiräte eingeladen, mit von der Partie war ebenso unser Karikaturist Albert Gattung mit Frau.



Schwer beeindruckt zeigte sich die 20-köpfige Gruppe um Redaktionsleiter Gustl Stumpf von der Druckerei. Carlos Alexandre, Leiter Kundenbindung, zeigte der Gruppe den Weg der Zeitung vom virtuellen Produkt am PC auf die Platte bis hin zum Druck auf riesigen Papierrollen und zur Auslieferung auf.

Leserbeirat Wolfgang Spietz aus Bretzenheim bedankte sich im Nachgang per E-Mail: „Die Technik ist gigantisch, und Ihre Redaktionsarbeit als kleiner Zahn eines Zahnrades oder als kleines Rädchen in der großen Maschinerie ist bewundernswert.“ Camilla Härtewig