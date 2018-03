Leichtathletikanlage im Sobernheimer Staaren wird für knapp 170 000 Euro saniert

Löcher an der Platzumrandung aus weißem Kunststoff, Schäden an der Laufbahn und an den Tartan-Kopfsegmenten: Die Leichtathletikanlage im Sobernheimer Staaren hat in den vergangenen Jahren gelitten. 2001 unter der Regie der schultragenden Verbandsgemeinde (VG) gebaut, soll sie nun rasch saniert werden. Zwischen 150 000 und 170 000 Euro wird das Ganze kosten, bevor die Anlage „besenrein“ an die Stadt übergeben wird.

Löcher in der Platzumrandung und Schäden an der Tartanbahn: VG-Werksausschuss und städtischer Bauausschuss (im Hintergrund) sahen sich am Dienstagabend die Leichtathletikanlage im Staaren an. Foto: Stefan Munzlinger

Bad Sobernheim – Löcher an der Platzumrandung aus weißem Kunststoff, Schäden an der Laufbahn und an den Tartan-Kopfsegmenten: Die Leichtathletikanlage im Sobernheimer Staaren hat in den vergangenen Jahren gelitten. 2001 unter der Regie der schultragenden Verbandsgemeinde (VG) gebaut, soll sie nun rasch saniert werden. Zwischen 150 000 und 170 000 Euro wird das Ganze kosten, bevor die Anlage „besenrein“ an die Stadt übergeben wird.

Was wird aus dem neuen und ehemaligen SC-Heim? Noch steht es leer. Foto: Stefan Munzlinger

Bezahlt wird die Sanierung über Kredite; die Stadt ist finanziell außen vor. Sie hatte den Platz 2004 an die Verbandsgemeinde ebenfalls kostenfrei übergeben, weil die VG sie als damaliger Träger der Haupt- und Realschule für den Schulsport brauchte. Mittlerweile ist der Kreis Realschulträger; daher kann die VG den Platz nun wieder abgeben und zahlt bis dahin jährlich um 40 000 Euro für die Unterhaltung.

VG-Werksausschuss und städtischer Bauausschuss sahen sich die Anlage am Dienstagabend an. In dieser nicht öffentlichen Sitzung vor Ort dabei: Diplom-Ingenieur Hermann Bickmann (Norheim), renommierter Sportstättenbauer der Region. Er erläuterte die Schäden und nannte konkrete Zahlen, was die Sanierung kosten werde.

Fazit: Wenn der Stadtrat in seiner Sitzung im Juni verbindlich erkläre, die Anlage übernehmen zu wollen, werde die Verbandsgemeinde die Sanierungsaufträge vergeben, sagte VG-Bürgermeister Rolf Kehl zu. Daran werde es nicht scheitern, schätzte Stadtbürgermeister Michael Greiner auf unsere Anfrage die momentane Stimmung im Rat für das Projekt ein; auch er hatte an der Besichtigung im Staaren teilgenommen.

Die Stadt sei bereit zur Übernahme, doch müsse man in weiteren Gesprächen die Details klären. Nächste Woche trifft sich Greiner mit Landrat Franz-Josef Diel. Dann geht es vor allem ums Thema „Künftige Unterhaltung“, bevor die Stadt Hausherr des Staarens geworden ist. Was sich Sobernheim vom Kreis als neuem Träger der Kooperativen Realschule wünscht, ist eine finanzielle Beteiligung an der Platz- und Anlagenpflege; eben weil die Realschüler den Staaren-Platz für ihren Sportunterricht nutzen. Um 35 000 Euro jährlichem Kreisanteil werden immer wieder genannt. Ob es bei dieser Größenordnung bleibt, entscheiden am Ende die Kreisgremien.

Auf dem Staarenplatz, den die Verbandsgemeinde 2010 und 2011 für 18 000 Euro sanierte, trainieren zurzeit regelmäßig: die Bambini-Fußballer des Turnvereins 1867, die Aktiven des FC Phönix, die Realschüler und die Gymnasiasten, die Hobbyfußballer des Handballsportvereins und die Leichtathleten des TuS 04 Monzingen.

Die Grundschule Münchwiesen, getragen von der Verbandsgemeinde, geht für ihren Sportunterricht im Freien auf die Anlage des benachbarten TV 1867. „Wenn die Grundschule einmal im Jahr für ihre Bundesjugendspiele auf den neuen Staaren-Platz geht, werden wir dafür nichts verlangen“, betonte Michael Greiner.

Mit dem Übergang des Ex-SC-Platzes wäre die Stadt Alleinherrscher im Staaren. Das Erbbaurecht für den alten und einst von einem Hochwasser weggeschwemmten Hartplatz hat sie für 30 000 Euro bereits zurückgekauft. Dazu gehört auch das alte Heim, das vor allem vom Handballsportverein genutzt wird. Es beheimatet sanitäre Anlagen, kann bei Großveranstaltungen wie dem Felketurnier genutzt werden. Das neue SC-Heim nebenan steht weiter leer. Zu dessen Sanitäranlagen hatte die Verbandsgemeinde als Schulträger einst 75 000 Euro zugeschossen; denselben Betrag gab der Kreis damals.

Die Stadt bekommt den neuen Staaren-Platz und die Verbandsgemeinde das städtische Hundesportvereins-Gelände – an derlei Spekulationen sei nichts dran, bekräftigte VG-Bürgermeister Rolf Kehl: „Ein solches Koddelgeschäft gibt es nicht.“ Hintergrund: Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der VG würde das Hundesportareal im Staaren gerne für eine Erweiterung des Barfußpfades und eine Entflechtung von Radweg und Eingangsbereich des Pfades nutzen.

Der ehemalige SC-Platz ist bereits saniert, in den nächsten Monaten wird die Leichtathletikanlage im Sobernheimer Staaren für rund 170 000 Euro repariert. Was aber wird aus dem neuen SC-Heim? Das Gebäude steht weiter leer, kein Interessent weit und breit in Sicht. Dabei könnte das Heim an Rad- und Staarenweg durchaus ein attraktives Ausflugs- oder Rastziel mit kleiner Speisekarte und Eisangeboten für Radler und Wanderer sein, also nicht nur für die tägliche Sportplatz-Klientel. Wer findet einen Investor? (mz)