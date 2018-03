Leerrohre werden verlegt: Internet in Waldböckelheim bald deutlich schneller

An einigen Stellen in Waldböckelheim werden die Bürgersteige aufgerissen. Die RWE-Tochter Innogy verlegt Leerrohre, weiß Ortsbürgermeister Helmut Schmidt. In diese wird später ein Glasfaserkabel „eingeblasen“. Nach Fertigstellung aller Arbeiten soll eine gleichmäßigere Abdeckung mit schnellem Internet im Ort erreicht werden.

Letzte Meile bleibt kupfern

Auch das ist eine Bohrmaschine: Im Horizontal-Spülbohrverfahren kann sie über große Entfernungen Leerrohre im Boden verlegen, ohne dass dabei der Boden aufgerissen werden muss.

Foto: Wilhelm Leyendecker

Die Übertragungsgeschwindigkeit im Internet ist unter anderem abhängig von der Entfernung des Nutzers von der Ortsvermittlungsstelle, und die steht im alten Friedhofsweg. Um diese Entfernungen möglichst klein zu halten und damit eine höhere Bitrate zu erreichen, werden jetzt im gesamten Ortsbereich an den Straßenrändern Kabelverzweiger aufgebaut und mit Glasfaserleitungen vernetzt. Diese Technik wird als „Fiber to the curb (FTTC)“ bezeichnet. Das bedeutet in etwa: Glasfaser, die in Kabelverzweigern im Bürgersteig endet.

Die Entfernung vom Verzweiger zum Teilnehmer wird kleiner, damit steigt die Überertragungsrate. Die sogenannte letzte Meile wird allerdings wie bisher über das reguläre Festnetz mit Kupferleitungen überbrückt, erläuterte Schmidt, der sich auch beruflich mit dieser Materie beschäftigt. Optimal wäre ein Glasfaseranschluss bis zum Teilnehmer. Aus Kostengründen kommt diese Technik in ländlichen Gebieten aber nicht zum Zuge.

In der Kreuznacher Straße ist derzeit eine Firma aus Esch in der Eifel dabei, Leerrohre in zwei Etappen im Horizontal-Spülrohrverfahren zu verlegen. Dies geschieht unterirdisch, ohne dass der Boden darüber aufgerissen werden muss. Der am vorderen Ende des Bohrgestänges angebrachte Bohrkopf ist mit einem Sender ausgestattet und kann daher jederzeit genau geortet und außerdem gesteuert werden, erklärt Andreas Eberhard von dem ausführenden Bauunternehmen.

Warten auf warmes Wetter

Auch an anderen Stellen im Ort lässt Innogy Leerohre verlegen, die bei wärmerer Witterung mit Glasfaserkabeln bestückt werden. Gleichzeitig vernetzt Innogy seine Mittelspannungsstationen im Waldböckelheimer Ortsnetz. Die Verlegung der 20-kV-Erdkabel erfolgt jedoch in offener Bauweise, das heißt, die Bürgersteigbeläge werden, wie jetzt in der unteren Hauptstraße, aufgenommen und nach der Kabelverlegung wieder gepflastert. Auch hier werden gleichzeitig Leerrohre für Glasfaserkabel mit eingezogen. Schmidt ist sich sicher, dass nach Abschluss der Arbeiten den DSL-Teilnehmern im gesamten Ortsbereich eine höhere Übertragungsrate zur Verfügung stehen wird. Und das Gute daran: Das Ganze kostet die Gemeinde kein Geld. Denn der Bund fördert den Ausbau des Breitbandnetzes. Im März wird Innogy dann die Bürger in einer Versammlung über die neue Technik informieren.

Von unserem Reporter Wilhelm Leyendecker