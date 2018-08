Lebenshilfe im Kreis Bad Kreuznach: Schuldnerberater wollen Perspektive eröffnen

Kreis Bad Kreuznach. Rund 12.900 Bürger im Landkreis sind überschuldet. Das entspricht zehn Prozent der Gesamtbevölkerung im Kreis und damit liegt der Kreis Bad Kreuznach bundesweit im Mittelfeld auf Platz 223. Das Team der Schuldnerberatung des Diakonischen Werkes stellte in der Aktionswoche Schuldnerberatung seine Arbeit und die Zahlen des vergangenen Jahres vor.

Stefanie Schneider, Wolfgang Eck und Norbert Baier (rechts) beraten beim Diakonischen Werk Menschen, wie sie ihre Schulden abbauen können. Ein leeres Portemonnaie soll es dabei trotzdem nicht geben.

Foto: Christine Jäckel

Stefanie Schneider, Wolfgang Eck und Norbert Baier haben 2017 504 Beratungen durchgeführt. Davon waren 195 sogenannte Kurzberatungen, dass heißt, in diesen Fällen gab es nur ein bis zwei Beratungskontakte. In 309 Fällen begleiteten die Mitarbeiter die Klienten über einen längeren Zeitraum. Im Zuständigkeitsgebiet gibt es ein Nord-Süd-Gefälle entsprechend den wirtschaftlichen Verhältnissen – im Raum Kusel/Donnersbergkreis sind die Zahlen höher, während der Rhein-Hunsrück-Kreis weniger Schuldner verzeichnet. Der Altersstruktur nach sind die Hälfte der 12.900 Schuldner zwischen 30 und 50 Jahre alt. Von den 50- bis 60-Jährigen sind 19 Prozent verschuldet und noch geringer ist der Anteil der Schuldner bei den über 60-Jährigen mit 14 Prozent. Die restlichen 17 Prozent der Schuldner gehören zur Gruppe der unter 30-Jährigen. Mit 53 Prozent Frauen und 47 Prozent Männer gibt es, was das Geschlecht der Schuldner betrifft, nahezu einen Gleichstand. Dabei ist zu berücksichtigen, so Stefanie Schneider, dass junge Frauen Anfang 20 oft durch ihren Partner in die Schuldenfalle geraten. Von Überschuldung spricht man, wenn ein Mensch so viele Schulden angehäuft hat, dass es nicht möglich ist, den Betrag innerhalb von sechs Jahren durch Pfändung abzubauen. „Dann gibt es die Verbraucherinsolvenz als einzige Möglichkeit, mit einem Schuldenschnitt wieder auf die Beine zu kommen“, erläutert Norbert Baier. Ein halbes bis ein Dreivierteljahr dauert die Entschuldung im Schnitt. Wie sein Kollege Wolfgang Eck erklärt, sind Trennung und Scheidung sowie der Verlust der Arbeit die Hauptgründe dafür, warum sich Menschen verschulden. Die Zahl der Fälle, in denen Menschen über ihre Verhältnisse leben, ist deutlich geringer.

Insbesondere Alleinerziehende haben ein hohes Schuldenrisiko, weil sie häufig nur eingeschränkt arbeiten können. Wer eine finanzielle Misere auf sich zukommen sieht, sollte so früh wie möglich die Schuldnerberatung aufsuchen. In vielen Fällen lässt sich dann noch die Insolvenz vermeiden und eventuell eine außergerichtliche Lösung erreichen. Aus ihrer Praxis wissen die drei Berater aber, dass das Gegenteil häufiger ist. Viele Menschen stecken den Kopf in den Sand, manche bringen Tüten voller und zum Teil seit Jahren ungeöffneter Briefe zum Beratungstermin mit.

Das Ziel der Berater ist: den Menschen wieder eine Perspektive für ihr Leben aufzuzeigen. Dazu gehört auch die Sicherheit, über Mittel für die Existenzsicherung zu verfügen. Das ermöglicht zum Beispiel ein Pfändungsschutzkonto. Für eine erwachsene Person sind dann pro Monat 1133,80 Euro verfügbar. Bei Familien wird entsprechend aufgestockt. Allerdings braucht es etwas Zeit, um ein ungeschütztes Konto umzuwandeln. Das Beraterteam bietet dafür Notfalltermine an. Im Schnitt sind es zwei Notfalltermin pro Woche, die beansprucht werden. 101 Pfändungsschutzkonto-Bescheinigungen haben die Mitarbeiter 2017 ausgestellt.

Nach einer Erstberatung fragten im vergangenen Jahr 450 Personen, und damit suchten die Beratungsstelle pro Öffnungstag fast zwei neue Klienten auf. Hilfe zur Selbsthilfe ist Beratungsprinzip. Dabei liegt ein Augenmerk auf den Prioritäten, die sich Schuldner setzen. „Manche gehen bis an die Schmerzgrenze. Man muss ihnen dann sagen, dass sie auch an sich selbst denken dürfen“, so Norbert Baier. Wolfgang Eck, der Diplom-Kaufmann und gelernter Bankkaufmann ist, sieht Nachbesserungsbedarf: Bei der Erziehung und im Schulunterricht müsste die Vorbereitung auf das selbstständige Wirtschaften mehr Gewicht bekommen.

Von unserer Reporterin Christine Jäckel