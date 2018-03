Lauterecker Tafel hilft täglich Bedürftigen

Vor fünf Jahren wurde die Lauterecker Tafel gegründet. Täglich hilft sie Bedürftigen.

Manfred Hohl (2. von rechts), Geschäftsführer der Kuseler Tafel, überreichte die Urkunde zum fünfjährigen Bestehen des Vereins Lauterecker Tafel an ihren Vorsitzenden Hans Habermann (3. von rechts), Kassenwartin Gisela Schneider, Zweiter Vorsitzender Peter Kunert und die beiden Beisitzerinnen Silvia Graf (links) und Rosel Maino (2. von links). Foto: Roswitha Kexel

Lauterecken – Vor fünf Jahren wurde die Lauterecker Tafel gegründet. Täglich hilft sie Bedürftigen.

Tag für Tag werden verwertbare Lebensmittel vernichtet, während es Menschen gibt, die aufgrund ihrer Einkommenssituation Probleme haben, ihr „tägliches Brot“ zu finanzieren. Die Tafeln versuchen Abhilfe zu schaffen, indem sie einen Teil dieser Lebensmittel retten und an Bedürftige weitergeben.

Dazu zählt auch der Verein „Lauterecker Tafel“, der seit fünf Jahren nach diesem Grundprinzip arbeitet und bedürftige Menschen aus den Verbandsgemeinden Lauterecken, Meisenheim und Wolfstein mit Lebensmitteln versorgt.

„Es ist ein Skandal, wie viele brauchbare Lebensmittel weggeworfen werden“, monierte Hans Habermann in der Mitgliederversammlung. Er selbst sei anfangs skeptisch gewesen, habe nicht geglaubt, dass Menschen in Deutschland verhungern.

So sei die Lauterecker Tafel drei engagierten „Geburtshelfern“, die nicht locker ließen, zu danken: Karin Zeiser vom Jugendamt in Kusel, Manfred Hohl von der Kuseler Tafel sowie Margit Klahr-Bender von der Ordnungs- und Sozialverwaltung in der VG Lauterecken. „Wenn sie nicht gewesen wären, würde es die Tafel nicht geben“, betonte Vorsitzender Hans Habermann in seinem Rückblick.

Zur Mitgliederversammlung konnte er unter anderem die Bürgermeister der Verbandsgemeinden Lauterecken und Wolfstein, Egbert Jung und Michael Kolter, sowie Carina Saur und Margit Klahr-Bender von der Ordnungs- und Sozialverwaltung der Verbandsgemeinden Meisenheim und der VG Lauterecken begrüßen. Auch Manfred Hohl, der Geschäftsführer der Kuseler Tafel, hatte sich auf den Weg nach Lauterecken gemacht, um eine Urkunde des Bundesverbandes der Tafeln zum Fünfjährigen zu überreichen. Habermann hob die gute Zusammenarbeit mit den Tafeln in Kusel, Kirn, Baumholder hervor. (kx)

Mehr zum Thema am Donnerstag in der Westausgabe des "Oeffentlichen"