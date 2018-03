Lafers Röka-Mensa wächst: Modellprojekt liegt im Plan

Der Rohbau steht, die Ausmaße sind beeindruckend. Während des Richtfests erhielt man schon ein gutes Gefühl dafür, wie die neue, von Fernsehkoch Johann Lafer initiierte Mensa am Bad Kreuznacher Gymnasium am Römerkastell später aussehen wird.

In den Topf kommen nur frische Zutaten: Dafür steht Sternekoch Johann Lafer (hintere Reihe, 4. von rechts), Initiator des einmaligen Mensaprojekts am Röka. Am 9. November geht es los. Diesem Termin fiebern alle entgegen – auch Schulleiter Hermann Bläsius (3. von links). Foto: Stephan Brust

Bad Kreuznach – Der Rohbau steht, die Ausmaße sind beeindruckend. Während des Richtfests erhielt man schon ein gutes Gefühl dafür, wie die neue, von Fernsehkoch Johann Lafer initiierte Mensa am Bad Kreuznacher Gymnasium am Römerkastell später aussehen wird.

„Die Schüler werden sich wohlfühlen“, ist Johann Lafer sicher. Er ist Motor des einmaligen und 4 Millionen Euro teuren Projekts, bei dem ein neues Verpflegungskonzept zum Tragen kommt: Gekocht werden vor allem regionale und saisonale Produkte – abgestimmt auf die Bedürfnisse der Schüler. Deshalb fiebert Lafer heute schon dem Einweihungstermin am 9. November entgegen. Dafür hat er bereits die deutsche Kultband Die Prinzen engagiert.

Dass der Termin gehalten wird, ist vor allem Aufgabe der federführenden Architekten Eberhard Strobel und Carsten Brendel (Gau-Algesheim). Beide haben genauso wie Kreisbauamtsleiter Hans Bergs keine Bedenken. Während der Wintermonate gab es bis auf eine Woche keine Verzögerungen. „Und diese eine Woche holen wir locker wieder rein“, betont Bergs.

Das Gebäude wird in Holzständerbauweise realisiert, erreicht energetisch Passivhausstandard. Allein der Speiseraum hat eine Größe von 478 Quadratmetern. „Das Projekt hat bundesweit Modellcharakter“, weiß Schulleiter Hermann Bläsius, „deshalb ist uns Transparenz und Offenheit sehr wichtig.“ Beides wird durch große Fenster gewährleistet. Bläsius will Transparenz aber auch in der Zusammenarbeit zwischen den Schülern und Lafers Kochschule food@ducation, die sich um die Zubereitung des Essens kümmern wird. Deshalb wurden die Schüler von Beginn an eingebunden, stellen in allen Jahrgangsstufen sogenannte Mensabeiräte, die als Bindeglied fungieren. Ein Menü wird grob zwischen 3 und 4 Euro liegen, schätzt Bläsius.

Herausforderung ist, das Ernährungskonzept in ein Bildungskonzept einzubinden. Dabei spielt Schulökotrophologin Tina Gareis eine wichtige Rolle, die seit knapp einem Jahr am Römerkastell arbeitet und vom Land finanziert wird. Sie hofft, dass der Vertrag noch mal verlängert werden kann – genauso wie Hermann Bläsius. „Denn sie macht tolle Arbeit“, stellt der Schulleiter heraus. Dazu passt auch die Aussage von Bildungsstaatssekretär Hans Beckmann, der Ministerin Doris Ahnen beim Richtfest vertrat: „Viele Kinder haben keinen Bezug zu Lebensmitteln. Diesen Zustand müssen wir ändern.“

Stephan Brust