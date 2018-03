Kühlschrankgummis stehen oft auf Mängelliste

Kreis Bad Kreuznach. Wer als Lebensmittelkontrolleur arbeitet, hat schon vieles gesehen. Trotzdem gibt es Erlebnisse, die sich hartnäckig im Gedächtnis halten. Ein über und über verschimmelter Topf mit Gulasch beispielsweise. Oder Kakerlaken, die sich überall in einer Restaurantküche breitgemacht hatten. In Zwischendecken, in Rohrschächten und hinter Verkleidungen steckten die Biester. Der Gastwirt musste letztlich die komplette Küche demontieren, um dem Ungeziefer den Garaus zu machen, erzählt Roland Prinz. Mit Kakerlaken hat er aber äußerst selten zu tun, sagt der Lebensmittelkontrolleur. Viel häufiger mit Schlamperei und Unsauberkeit, mit falscher Einkaufsplanung, so dass Obst und Gemüse in den Kühlhäusern vergammeln, mit Überforderung und mit Unwissenheit, was die simpelsten Hygiene-Regeln angeht.

Man weiß nie, was einen im Betrieb erwartet“, so Prinz. Das gilt auch an dem Vormittag, an dem der „Oeffentliche“ dem Lebensmittelkontrolleur bei einer seiner Touren im Kreisgebiet über die Schulter schauen darf. Drei Betriebe nimmt er unter die Lupe, alle drei sind Neuland für ihn. „Wir Prüfer tauschen regelmäßig unsere Bezirke, damit kein Kontrolleur zu lange für die selben Lokale zuständig ist“, sagt er. Und schaut sich erst einmal gründlich in Küchen und Lagerräumen um. Blickt akribisch in Kühlschränke und Vorratsregaler, unter Abzugshauben und in Personaltoiletten, hinter Herde, in Toaster und Backöfen.

Lange muss der gelernte Koch nicht suchen, bis ihm etwas aufstößt: In einem Döner-Imbiss welkt Salat in einer defekten Kühltheke bei 23 Grad Celsius vor sich hin. Gleich daneben Joghurtsaucen, auch sie kaum noch gekühlt. „Die müssen sofort in den Kühlschrank“, ordnet er an. Mehr als zehn Grad dürften es für Milchprodukte nicht sein. Wenig Freude hat Prinz auch an der Abzugshaube Marke Eigenbau über der Fritteuse. Sie starrt vor Fett und müsste dringend gewienert werden. Schlimmer noch: Der Ventilator, der für frische Luft über dem heißen Fett sorgen soll, ist aus Plastik – augenscheinlich ein Bauteil, das sonst als Badezimmer-Lüfter Verwendung findet. Dass Papiertücher neben dem Handwaschbecken fehlen, stattdessen alle Mitarbeiter ihre Hände an einem Frotteetuch trocknen – nur ein weiterer Punkt auf seiner Liste. „Handtücher sind ganz schlimm, sie übertragen Keime von einer Person zur anderen.“

Im Nebenraum entdeckt Prinz einen Teigbottich, der mit einem gelben Sack abgedeckt ist. „Das geht so nicht“, sagt er. Gelbe Säcke seien nicht lebensmittelecht, die Farbe könne auf den Teig übergehen. Auch dass die Zwiebeln im Holzregal liegen, gefällt ihm nicht. Besser sei Edelstahl, da dieses Material leichter zu reinigen ist.

Ein Dosenöffner, dessen Dorn dringend saubergemacht werden muss, fällt ihm auch sofort auf. Unterm Strich alles „nicht dramatisch“, findet er. Aber doch so viele Beanstandungen, dass er mit dem Chef ein ernstes Wort sprechen will. Auch darüber, dass offenbar einer der Mitarbeiter noch nicht zur Belehrung beim Gesundheitsamt war. „Donnerstag gehen Sie dort hin“, gibt Prinz vor.

Besser läuft es in einem Asia-Imbiss. Aber auch hier entdeckt Prinz beim Rundgang ein paar Probleme. Das Gravierendste: eine Gefriertruhe voll mit Fleisch und Fisch, deren Deckel nicht schließt. „Warum räumen Sie die Waren nicht einfach in die andere Truhe?“, fragt Prinz. Gesagt, getan und der Prüfer ist zufrieden. Wundert sich aber, warum der Gastronom nicht selbst auf die Idee gekommen ist. Beim Umräumen fallen Prinz Fischfilets ins Auge, die in einem zerfetzten Müllbeutel stecken. Und zum Teil bereits lose in der Truhe liegen. „Der Fisch gehört in Gefrierbeutel“, sagt Prinz. Im Gastro-Fachhandel gebe es entsprechend große Tüten. Den Seelachs darf der Gastronom nicht mehr verkaufen – Gefrierbrand hat den Filets zu sehr zugesetzt. Eine neue Truhe muss ebenfalls her. Ansonsten ist Prinz zufrieden: „Ihr Betrieb ist okay“. Allerdings dürfte auch hier die Abzugshaube häufiger geputzt werden, findet er. Das sieht das Betreiberpaar ein. „Es ist hart, wir arbeiten täglich 14 Stunden hier“, sagt die Besitzerin. Danach fehle es ihnen an manchen Tagen an Energie, die Haube zu schrubben.



Dritte Station ist eine Eisdiele. Prinz zückt sein Thermometer und ist zufrieden. Das Eis ruht bei minus vier Grad in der Theke im Verkaufsraum. „Eigentlich müssten es mindestens 16 Grad minus sein, aber dann lässt sich Eis nicht mehr portionieren“. Daher gebe es für Verkaufstheken Ausnahmen. Kein Auge drückt er allerdings bei den Gefrierern in der Küche zu – die zeigen jedoch konstant über 20 Minusgrade an. Alles gut also. Sauber und blitzblank gewienert ist die Einrichtung auch. Nur die Kühlschrankgummis gefallen ihm nicht. „Die müssen gereinigt werden.“

Prinz gefällt auch nicht, dass es in der Eisdiele an den vorgeschriebenen Nachweisen fehlt (siehe Kasten). „Was ein Papierkram“ seufzt die junge Geschäftsführerin. Drumherum kommt sie aber nicht, künftig muss von der Kühltemperatur bis zum Wareneingang alles dokumentiert werden. Auch um etwas in der Hand zu haben, wenn doch einmal ein Gast krank wird, erläutert Prinz. Zum Schluss entdeckt er in der Eisdiele noch etwas: Die Personaltoilette ist offensichtlich lange nicht benutzt worden und sieht vernachlässigt aus. Seife, Desinfektionsmittel und Papierhandtücher fehlen ganz. „Wir gehen immer auf das Gäste-WC“, sagt die Geschäftsführerin. Doch das geht gar nicht, erläutert Prinz. Niemand könne so überblicken, wer die Toilette benutzt und möglicherweise Keime auf das Essen überträgt.

Überrascht ist Prinz nicht, dass er in allen drei Lokalen Mängel entdeckt hat. „Man findet immer etwas“, weiß er aus 26-jähriger Berufserfahrung. Und oft genug kommen bei den Kontrollen Dinge ans Licht, „die man eigentlich nicht glauben kann.“