Kreuznachs neue Sprecherin im Amt: Keine Schonfrist an der Nahe

Für Isabel Gemperlein ging es von null auf hundert. Schonfrist? Gab es keine. Welpenschutz? Fehlanzeige. Seit Anfang des Jahres ist sie die neue Pressesprecherin der Stadt Bad Kreuznach, und gleich musste sie ihr Können unter Beweis stellen. Allein die Geschehnisse rund um die drohende Zwangsräumungen von Wohnungen in der Dürerstraße sorgten für nicht mehr still stehende Telefone und ein übervolles elektronisches Postfach.

Isabel Gemperlein vor den Wahrzeichen der Stadt. Die Saarländerin ist seit dem 1. Januar Pressesprecherin der Stadtverwaltung.

Foto: Marian Ristow

Anfragen von Zeitungen, Radiosendern und Nachrichtenportalen – dazu das reguläre Tagesgeschäft. Und: die nötige Eingewöhnung. Außerdem läuft noch der Umzug nach Bad Kreuznach. Die ersten Wochen hatten es in sich. „In der Theorie wusste ich das natürlich, in der Praxis hat mich die Anzahl der Anfragen schon überrascht. Das war schon anstrengend, aber ich werde sehr gut unterstützt“, sagt sie.

Die wichtigsten Fakten über die neue Pressesprecherin: Isabel Gemperlein ist 29 Jahre alt, Saarländerin, studierte angewandte Kulturwissenschaften in Saarbrücken, schloss ihr Studium mit dem Master ab, absolvierte danach eine Ausbildung zur Redakteurin bei der in Ludwigshafen ansässigen „Rheinpfalz“, wohnte und lebte in der Nähe von Kaiserslautern, tingelte durch die Lokalredaktion der Pfalz, lernte dort das journalistische Handwerk und ist seit dem 1. Januar in ihrem Büro im Stadthaus anzutreffen. „Das wird sich aber noch ändern, mein Büro wird später im Telekom-Gebäude im Brückes angesiedelt sein.“

Bad Kreuznach war ihr als Kur-stadt bereits länger ein Begriff. „Ab und zu ging es mal ins Salinental zum Wochenendausflug, mehr aber nicht“, beschreibt Gemperlein ihre bisherigen Berührungspunkte mit ihrer neuen Heimat. Ganz so beschaulich geht es dann an der Nahe aber doch nicht zu, eine Erfahrung die die Journalistin schnell machte. „Die Dimension hat mich überrascht. Die Verwaltung ist schon sehr groß und ja auch auf verschiedene Standorte verteilt, manchmal ist die Tür nebenan auch etwas weiter weg“, hat Gemperlein festgestellt. Wege, die sie nun nach und kennenlernen wird. In der Neustadt, nördlich der Nahe, wo Isabel Gemperlein zur Zeit ein Ferienappartement bewohnt und auch in Kürze ihre Wohnung beziehen wird, kennt sie sich schon sehr gut aus.

Ihr Weg in die Stadt gestaltete sich ganz klassisch. Eine Hospitanz in der Pressestelle des Pharmariesen BASF weckte bei Gemperlein Interesse für die „andere Seite“ des journalistischen Arbeitens. Ihrer Bewerbung folgte die Zusage seitens der Stadt noch am selben Tag, auch den Hauptausschuss überzeugte die 29-Jährige – in gerade mal drei Minuten.

Ihr Vorgänger Hansjörg Rehbein stand ihr in den ersten Wochen mit Rat und Tat zur Seite: „Das war sehr wichtig und hat mit geholfen.“ Rehbein kümmert sich künftig um andere Bereiche innerhalb des Feldes Öffentlichkeitsarbeit.

An Bad Kreuznach schätzt sie auch die kurzen Wege. „Ich bin in den letzten Jahren zum Teil 100 Kilometer am Tag gependelt. Und jetzt bin ich einfach froh, dass ich eine Wohnung nahe meines Arbeitsplatzes habe“, sagt sie. Damit endlich mal etwas mehr Luft für die Hobbys Wandern, Fotografieren und Lesen bleibt. Dinge, die in den vergangenen Jahren zu kurz kamen.

Von unserem Redakteur Marian Ristow