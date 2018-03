Kreuznacher Jahrmarkt eröffnet: Einmarsch, Anstich und gute Laune

Der Jahrmarkt ist eröffnet! Im Duett schmettern Heike Kaster-Meurer und Udo Bausch die vier Worte ins Mikrofon. Es ist Freitagabend, 18.28 Uhr. Dann folgen die traditionellen Böllerschüsse. Nur fünf statt der üblichen sieben. Ex-OB Rolf Ebbeke hat's gemerkt und frotzelt: „Auch ein Ausdruck von Sparbemühungen.“

Heike Kaster Meurer und Udo Bausch lassen das Freibier sprudeln. Foto: Gustl Stumpf

Kein Wunder: Sein erstes Bier musste er selbst bezahlen. Ebenso wie Dieter Gronbach vom Freundeskreis „Kreiznacher Johrmarkt“. Die Bedienung im Jost-Festzelt war schneller als die Oberbürgermeisterin, die beim Fassbieranstich zunächst scheitert. Beim siebten Versuch zertrümmert Heike Kaster-Meurer einen Bierkrug. Zeltchef Heinrich Jost übernimmt. Nach weiteren sechs Versuchen klappt's, der Gerstensaft sprudelt.

Revolution: Nichts für sensible Geister. Die Jugend fährt drauf ab. Foto: Gustl Stumpf

„Irgendwas ist mit dem Anstich nicht in Ordnung“, nimmt Jost die OB in Schutz. Doch die ist trotz des Missgeschicks bester Laune. Gemeinsam mit Jahrmarktsbürgermeister Bausch füllt sie die ersten Humpen und stößt auch gleich darauf mit ihm auf ein fröhliches Fest an. „Ich hoffe, es verläuft friedlich und ohne Unfälle“, sagt sie und wünscht den Hilfsdiensten, dass sie arbeitslos bleiben. Bausch hofft, dass viele Gäste den Weg nach Bad Kreuznach finden und feststellen, „was der Jahrmarkt für Möglichkeiten bietet.“

Die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner hat den Generalsekretär der CDU Deutschland, Hermann Gröhe, im Schlepptau. „Damit er mal ein gescheites Fest kennenlernt,“ lästert sie, wohl wissend, dass der Rheinländer in dieser Beziehung geeicht ist. „Echt nett hier“, erklärt er artig.

Zuvor waren die Honoratioren, darunter Naheweinkönigin Carolin Klumb, ihre Prinzessinnen Jana Nothoff und Sabrina Schmitt, vom Bahnübergang aus und angeführt von Marktmeister Markus Franz sowie in Begleitung der Planiger Schuppesser mit Kapelle und Majoretten über das Gelände marschiert, hatten im Riesenrad Runden gedreht und Nickels Super-Wellenflug ausprobiert. Allgemeiner Tenor: Alles super, super gut.

Gustl Stumpf