Kaum sind die Sommerferien vorbei, wird es eng auf den Straßen der Kreisstadt. So staute sich am Montag wieder der Verkehr in der Alzeyer Straße. Noch schlimmer aber war es in der Rüdesheimer Straße.Dort standen gegen 7.30 Uhr die Autos stadteinwärts bis zurück nach Rüdesheim über den Kreisverkehr hinaus. Die Verkehrssituation in Bad Kreuznach ist auch auf mehrere Baustellen zurückzuführen. So ist im Zuge des Kornmarkt-Ausbaus die Verbindung zwischen Mühlenstraße und Roßstraße nach wie vor unterbrochen. Vor allem aber haben sich die Sanierungsarbeiten an den beiden Kreisverkehren in der Charles-de-Gaulle-Straße vor Winzenheim im Norden der Stadt über das Ende der Sommerferien hinaus verzögert, weil es Lieferengpässe gab, teilt die Stadtverwaltung mit.

Der Verkehrsengpass ist jetzt beseitigt. Am heutigen Dienstag sind die Kreisel wieder frei befahrbar. Einen Tag früher als terminiert wurden die Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn samt den Markierungen abgeschlossen. Der ...

