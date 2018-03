Kornmarkt: Der Umbau beginnt Ende Februar [Visualisierung]

Wenn die Witterung mitspielt, soll Ende Februar der Umbau und die komplette barrierefreie Neugestaltung des Kornmarkts beginnen, des zentralen Platzes der Bad Kreuznacher Innenstadt. Der städtische Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr soll am 24. Januar das Ausbauprogramm und die Vergabe der Tiefbauarbeiten über 972.000 Euro an die Kreuznacher Firma Gerharz beschließen.

Diese Visualisierung vermittlelt einen Endruck davon, wie in etwa der neue Kornmarkt aussehen wird. Visualisierung: Stadtverwaltung Foto: Stadtverwaltung

Im Vorfeld der Sitzung (ab 17.30 Uhr im Else-Liebler-Haus) stellte Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Maurer mit der Stadtplanung, Baumamtsleiter Klaus Christ und der Abteilung Tiefbau und Grünflächen die leicht modifizierten, von Stadtplaner Bettino-Hans Gagliani entwickelten Pläne vor. Ziel der Umgestaltung ist es, die Aufenthaltsqualität zu verbessern und eine barrierefreie sowie klimaverbessernde Platzgestaltung von Fassade zu Fassade unter Einbindung von Roßstraße (verkehrsberuhigter Bereich) und Mannheimer Straße zu erreichen, erläuterte Philipp Geib von der Abteilung Tiefbau und Grünflächen. Die Gesamtfläche beträgt 3400 Quadratmeter.

So soll's aussehen: Der neue Bad Kreuznacher Kornmart 1 von 14 Um eine stufenfreie Erschließung des Bad Kreuznacher Kornmarktes zu ermöglichen, muss der neugestaltete Platz angehoben werden. In Teilbereichen sind Auffüllungen bis zu 70 Zentimeter notwendig. Foto: Stadtbauamt Kreuznach 2 von 14 Der Mittelpunkt des Platzes ist zugleich sein tiefster Punkt. Dort findet als zentrales Element der Originalebrunnen seinen neuen Standort. Foto: Stadtbauamt Kreuznach 3 von 14 Unterflur-Elektroverteiler mit auspflasterbarem Klappdeckel werden in einer Mittellinie eingebaut, die während der Markttage und bei Veranstaltungen genutzt werden können, aber Stolperfallen durch Kabel vermeiden. Foto: Stadtbauamt Kreuznach 4 von 14 Er bekommt eine neue Technik, die die Wasserqualität deutlich verbessert, und wird auf zwei Seiten flankiert von fünf bespielbaren Bodensprudlern, die aber die Nutzung des Platzes für den Wochenmarkt oder andere Veranstaltungen nicht beeinträchtigen. „Das Konzept ist, das Innere des Platzes möglichst frei zu lassen“, erklärte Geib. Foto: Stadtbauamt Kreuznach 5 von 14 Der Platz wird begrünt, bekommt auch wieder auf jeder Seite eine bepflanzte Baumreihe. Neben der optischen Aufwertung soll damit auch eine Klimaverbesserung auf dem Platz im Sommer erreicht werden. Die derzeitigen neun Bäume auf dem Kornmarkt werden gefällt. Die neuen Bäume – insgesamt 18 Hopfenbuchen, die mit dem Stadtklima gut zurecht kommen und auch nicht zu groß werden. Foto: Stadtbauamt Kreuznach 6 von 14 Zur Ausstattung des Platzes gehören auch cirka elf Sitzbänke, Dog-Stationen an den Platzeingängen, Fahrradständer, eine Spielmöglichkeit für Kinder sowie Bodenhülsen für Sonnenschirme. Foto: Stadtbauamt Kreuznach 7 von 14 Die Bepflasterung erfolgt durch große Betonsteinplatten von 30 auf 60 Zentimeter Größe, im Bereich der Roßstraße 30 auf 40 Zentimeter. Foto: Stadtbauamt Kreuznach 8 von 14 Das Farbkonzept mit drei verschiedenen Farbtönen von Grau bis Beige greift die Farben in der Kreuzstraße und auf der Alten Nahebrücke auf. Foto: Stadtbauamt Kreuznach 9 von 14 Platz zum Spielen wird es auch geben. Foto: Stadtbauamt Kreuznach 10 von 14 Fahrradständer watren an den Rändern. Foto: Stadtbauamt Kreuznach 11 von 14 Ziel der Umgestaltung ist es, die Aufenthaltsqualität zu verbessern und eine barrierefreie sowie klimaverbessernde Platzgestaltung zu erreichen. Foto: Stadtbauamt Kreuznach 12 von 14 Von Fassade zu Fassade wird gestaltet unter Einbindung von Roßstraße (verkehrsberuhigter Bereich) und Mannheimer Straße. Foto: Stadtbauamt Kreuznach 13 von 14 Foto: Stadtbauamt Kreuznach » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Um eine stufenfreie Erschließung zu ermöglichen, muss der Platz angehoben werden. In Teilbereichen sind Auffüllungen bis zu 70 Zentimeter notwendig. Der Mittelpunkt des Platzes ist zugleich sein tiefster Punkt. Dort findet als zentrales Element der Originalebrunnen seinen neuen Standort. Er bekommt eine neue Technik, die die Wasserqualität deutlich verbessert, und wird auf zwei Seiten flankiert von fünf bespielbaren Bodensprudlern, die aber die Nutzung des Platzes für den Wochenmarkt oder andere Veranstaltungen nicht beeinträchtigen. „Das Konzept ist, das Innere des Platzes möglichst frei zu lassen“, erklärte Geib.

Die Roßstraße am nördlichen Ende des Platzes wird durchgängig ohne Hochbordsteine gepflastert, die Fahrspur durch Markierungsnägel auf dem Pflaster markiert. Auf ihrer Nordseite sollen mehrere Blumenkübel verhindern, dass dort geparkt wird. Zwischen Roßstraße und Mannheimer Straße verhindern herausnehmbare Poller das unbefugte Befahren des Platzes. Die Bepflasterung erfolgt durch große Betonsteinplatten von 30 auf 60 Zentimeter Größe, im Bereich der Roßstraße 30 auf 40 Zentimeter. Das Farbkonzept mit drei verschiedenen Farbtönen von Grau bis Beige greift die Farben in der Kreuzstraße und auf der Alten Nahebrücke auf.

Der Platz wird begrünt, bekommt auch wieder auf jeder Seite eine bepflanzte Baumreihe. Neben der optischen Aufwertung soll damit auch eine Klimaverbesserung auf dem Platz im Sommer erreicht werden. Die derzeitigen neun Bäume auf dem Kornmarkt werden gefällt. Die neuen Bäume – insgesamt 18 Hopfenbuchen, die mit dem Stadtklima gut zurecht kommen und auch nicht zu groß werden, so Hans-Georg Sifft von der Abteilung Grünflächen – werden zum einen Teil in überpflasterte Baumscheiben und zum anderen Teil in Pflanzbeete gesetzt.

Zur Ausstattung des Platzes gehören auch cirka elf Sitzbänke, Dog-Stationen an den Platzeingängen, Fahrradständer, eine Spielmöglichkeit für Kinder sowie Bodenhülsen für Sonnenschirme. Außerdem werden Unterflur-Elektroverteiler mit auspflasterbarem Klappdeckel eingebaut, die während der Markttage und bei Veranstaltungen genutzt werden können, aber Stolperfallen durch Kabel vermeiden – „weil der Wochenmarkt nicht unser Stiefkind ist“, wie die OB betonte. „Wir wollen auf dem neuen Kornmarkt wieder jeden Stand unterbringen.“

Von unserem Redakteur Harald Gebhardt