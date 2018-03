Körpers Welt: Da ist noch Feuer und Engagement

Fritz-Rudolf Körper, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Rehborn, ist auf Sommertour. 26 Termine stehen auf seiner Agenda. Zum Auftakt besuchte er die Redaktion des „Oeffentlichen“ und verriet im Samstagsinterview, dass er bei der Bundestagswahl 2013 noch einmal im Wahlkreis Bad Keuznach-Birkenfeld antreten will. Dem angeschlagenen Ministerpräsidenten Kurt Beck stärkt Körper den Rücken und kritisiert dessen Gegenspielerin Julia Klöckner für ihre "destruktive Haltung." Das Interview im Wortlaut:

Zu Gast in der Redaktion des "Oeffentlichen": SPD-MdB Fritz-Rudolf Körper. Foto: Gustl Stumpf

Bad Kreuznach – Fritz-Rudolf Körper, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Rehborn, ist auf Sommertour. 26 Termine stehen auf seiner Agenda. Zum Auftakt besuchte er die Redaktion des „Oeffentlichen“ und verriet im Samstagsinterview, dass er bei der Bundestagswahl 2013 noch einmal im Wahlkreis Bad Keuznach-Birkenfeld antreten will. Dem angeschlagenen Ministerpräsidenten Kurt Beck stärkt Körper den Rücken und kritisiert dessen Gegenspielerin Julia Klöckner für ihre "destruktive Haltung." Das Interview im Wortlaut:

Kirchturmpolitik ist nicht sein Ding: Fritz-Rudolf Körper. Foto: Gustl Stumpf

Herr Körper, wie lange sind Sie bei der Tour unterwegs?

Sie läuft den kompletten August und erstreckt sich über den Wahlkreis Bad Kreuznach-Birkenfeld, mit zwei Ausnahmen. Denn ich besuche auch Boehringer Ingelheim und den Flughafen Hahn.



Und der Bad Kreuznacher Jahrmarkt dient als Zwischenstation, um kurz durchzuatmen, oder?

Klar, der Jahrmarkt steht wieder fest in meinem Terminkalender. Unter anderem machen wir nach der offiziellen Jahrmarktseröffnung einen Stammtisch für unsere Jungsozialisten. Ich bekomme aber auch Besuch von Ralf Wieland, Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, der eine enge Verbindung in die Nahe-Region hat. Seine Mutter wohnt in Bosenheim. Und er hat sogar familiäre Wurzeln in meiner Heimatgemeinde in Rehborn.



Als ehemaliger Staatssekretär im Innenministerium – wie haben Sie im vergangenen Jahr die Entscheidung erlebt, den Jahrmarkt nach einer Bombendrohung komplett zu räumen?

Ich war froh, es nicht entscheiden zu müssen. Das hat mich sofort an eine ähnliche Situation im Düsseldorfer Flughafen erinnert, als ich Staatssekretär war. Da mussten wir den Flughafen wegen Bombendrohung für fünf Stunden lahmlegen. Das ist immer eine extrem schwierige Situation. Deshalb habe ich noch heute vollstes Verständnis für die Maßnahme beim Jahrmarkt. Und allen, die es kritisch gesehen haben, kann ich nur sagen: Seid froh, dass ihr es nicht entscheiden musstet.



Zu einem ganz anderen Thema, dem Nürburgring. Wie bewerten Sie die derzeitige Situation?

Keine Frage. Da sind Fehler gemacht worden. Insbesondere im Bereich von Konzeption und Inhalt. Das Projekt ist eine Nummer zu groß geworden. Jetzt ist wichtig, klar und sauber zu analysieren und zu schauen, was man tun kann, um dem Ganzen noch eine Perspektive zu geben. Mit destruktivem Verhalten kommen wir nicht weiter.



Hat Ministerpräsident Kurt Beck noch den nötigen Rückhalt, auch und besonders in der SPD?

Wenn es jemand mit Perspektive ausstatten kann, dann Kurt Beck. Den Rückhalt hat er, auch in Berlin.



Wie begegnen Sie der Kritik der Opposition im Lande, an vorderster Stelle von CDU-Fraktionschefin Julia Klöckner?

Das ist destruktiv und nicht konzeptionell. Eine destruktive Haltung ist höchstens gut für eine schnelle Schlagzeile.



Wie beurteilen Sie die Entwicklung von Julia Klöckner? Sie ist gerade auch im Gespräch als mögliche Nachfolgerin von Bundesministerin Annette Schavan.

Ich halte Frau Klöckner an dieser Stelle für maßlos überschätzt. Bei ihr zeigt sich, dass außer einem politischen Säbel wenig Inhaltliches und Konzeptionelles vorhanden ist. Ganz ehrlich: Wenn ich sehe, welch aggressive Haltung sie teilweise an den Tag legt, gerade in Richtung Kurt Beck, ist das enttäuschend.

Zurück zu Ihnen. Im kommenden Jahr sind Bundestagswahlen. Tritt Fritz-Rudolf Körper noch mal an?

Ganz einfache Antwort. Wenn die Partei es will, am 6. September ist Wahlkreiskonferenz, wird Fritz-Rudolf Körper wieder antreten.



Und den Wahlkreis Bad Kreuznach-Birkenfeld zurückerobern?

Das ist das Ziel.



Was war ausschlaggebend für diese Entscheidung?

Ich merke, dass ich mich nach wie vor gut einbringen und in vielen Fällen helfen kann. Das Wichtigste aber: Ich habe in mich reingehört und gespürt, da ist noch Feuer und Engagement.

Herr Körper, folgende Themen bewegen die Menschen in unserer Region ganz besonders. Wie beurteilen Sie diese Themen?



Energiewende

Die Energiewende ist richtig und eine große Chance für Deutschland, aber wir brauchen ein Gesamtkonzept. Bei der Windenergie zum Beispiel ist gerade in unserer Region ein bisschen zu viel Wildwest- und Goldgräberstimmung aufgekommen. Das hat nichts mit Konzeption zu tun. Planungsgemeinschaften und Landkreise müssen unbedingt über die eigenen Grenzen hinaus zusammenarbeiten.



Nationalpark

Wie man ein Thema so vergeigen kann, da fehlen mir fast die Worte. Das Projekt ist nicht mit klarer Zielsetzung und klaren Informationen in Gang gesetzt und anschließend kaputt geredet worden. Ich glaube, dass das Thema Nationalpark für den Soonwald erledigt ist. Das ist extrem schade gerade für Orte, die pro Nationalpark eingestellt waren wie zuletzt die Stadt Bad Sobernheim.

Kreisverschuldung

Der Landkreis Bad Kreuznach ist ein Beispiel von vielen in Deutschland. Das Thema muss höher angesiedelt werden. Es geht um die allgemeine Finanzausstattung der öffentlichen Hand. Wir brauchen eine Gesamtanstrengung, die öffentlichen Finanzen zu begradigen und insbesondere für die kommunale Ebene eine Finanzausstattung, dass man der kommunalen Selbstverwaltung wieder gerecht werden kann. So banal es klingt, aber wir müssen zwei Dinge tun: Ausgaben reduzieren und Einnahmen verbessern.



Kommunalreform

Es geht um eine Grundsatzfrage: Wollen wir künftig noch acht Verwaltungsebenen? Von der Ortsgemeinde bis hin zur europäischen Ebene? Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu Tode verwalten. Man muss auch wegkommen von der emotionalen Standortfrage. Über eine Freiwilligkeitsphase die Größenordnungen von Verbandsgemeinden zu verändern, war ein Versuch. Jetzt muss der nächste Schritt kommen. Ich bin beispielsweise ein klarer Befürworter für eine Fusion der Städte Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein-Ebernburg. Ich kann hier nur an die Vernunft beider Seiten appellieren. Und ich hoffe genauso, dass wir auch bei der Verbandsgemeinde Kirn-Land und der Stadt Kirn zu einem positiven Ergebnis kommen. Auch hier liegt eine Fusion auf der Hand.



Das Gespräch führten

Gustl Stumpf und Stephan Brust