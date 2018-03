Können Alphornbläser aus Winzenheim bei SWR-Talentshow punkten?

Kreis Bad Kreuznach. Ein Sextett aus Alphornbläsern hat sich gerade auf dem Bosenberg in Position gebracht. Die Abendsonne leuchtet malerisch, die schneebedeckten Alpen sind quasi zum Greifen nahe. Der erste Ton erklingt – und die gedankliche Idylle bekommt prompt einen Riss: Da ist kein traditioneller Hirtenruf zu hören, der träge ins Tal schwingt – nein, es wird gerockt. Unweit der Nahe. Mit dem Nationalsymbol der Schweiz. Die Gruppe "Tresta Project" nimmt bei der Talentshow "Einfach die Besten" teil, bei der der SWR zusammen mit unserer Zeitung nach bisher unentdeckten Nachwuchskünstlern sucht.

Der Anstifter dieses „Sakrilegs“ heißt Rupert Hofmann, Gymnasiallehrer und Berufsmusiker aus Winzenheim. Der 47-Jährige ist der musikalischer Leiter der sechs Alphornbläser aus dem Kreisgebiet, die sich Tresta Project getauft haben und dem Musikverein Winzenheim angehören. Vor drei Jahren haben sie zusammengefunden und wollen jetzt bei der Talentshow „Einfach die Besten“ von SWR und unserer Zeitung den ganz großen Coup landen – oder zumindest erstmals einem breiteren Publikum zeigen, dass das Alphorn mehr zu bieten hat als leicht angestaubten Charme.

Erfunden hat Tresta Project eigentlich Ulrich Grass. Mit 61 Jahren ist er der Senior der Gruppe, Unternehmer und spät berufener Blechbläser. Vor gerade mal sieben Jahren beschloss er, Trompetenunterricht bei Rupert Hofmann zu nehmen. „Eine meiner besten Ideen“, sagt Grass. Wenig später hört er bei einem Konzert das Solo eines Alphornbläsers. Der 61-Jährige ist fasziniert. „Das wollte ich auch können.“

Doch Hofmann winkt ab, kann sich für die neue Schwärmerei seines Schülers erst einmal nicht begeistern. Grass aber lässt nicht locker. Und siehe da: Ein Vierteljahr später fahren sie zusammen zu Franz Schüssele in den Schwarzwald. Er gilt als internationaler Alphorn-Experte. „Der stellte uns sechs Hörner hin und meinte, wir sollen einfach mal ausprobieren“, erinnert sich der Winzenheimer. Zwei Stunden später entlockt Hofmann dem Instrument, das weder Klappen, Züge noch Ventile besitzt und daher auf die Naturtonreihe beschränkt ist, bereits 24 Töne. „Ich lag mit drei oder vier Tönen knapp darunter“, erzählt Grass schmunzelnd. Sei es drum: Das Ziel ist erreicht, Hofmann vom Alphornfieber infiziert. Schnell finden sie weitere Mitstreiter: die 23-jährige Maler- und Lackiererin Franziska Röhm, den 45-jährigen Unternehmensberater Franz Preis, den 52-jährigen Manager Werner Spilles und den 59-jährigen Lehrer Karlheinz Günther. Seither begeistert Hofmann seine Mitstreiter und das Publikum vor allem mit dem Repertoire, das er für die Gruppe zusammenstellt: Neben traditionellen Weisen arrangiert er immer wieder bekannte Rock- und Poptitel für Alphörner neu. Genau wie das Stück, das sie für ihren Auftritt am Dienstag ausgewählt haben und das ihnen nun zum Durchbruch verhelfen soll: der „Jailhouse Rock“, der durch Elvis Presley zum Millionenseller wurde. Sine Weisenberger



Tresta Project muss am kommenden Dienstag, 14. August (Ausstrahlung am 24. August), gegen folgende Künstler antreten: Jennifer Loosemore (Sängerin aus Karlsdorf), Alexandra Gauger („Fräulein Cäsar“, Musikkabarettistin aus Karlsruhe/Köln), Jochen Wingerter und Joe Schorlé (Spaßsänger aus Rheinzabern/Pfalz), „Schrommsemble“ (Sängerinnen aus Jockgrim/Pfalz), Celine Müller (Gardetänzerin aus Holzgerlingen).