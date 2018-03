Königsberger Straße wird saniert: Infoabend folgt

Stromberg muss sparen – und hat in diesem Jahr dennoch zwei Großprojekte zu stemmen. Zum einen die Königsberger Straße: Sie ist in einem so desolaten Zustand, dass sie samt Kanal und Beleuchtung von Grund auf saniert werden muss. 520 000 Euro hat der Stadtrat dafür in den Haushalt eingestellt. Abzüglich der Zuschüsse aus dem Investitionsstock des Landes (155 000 Euro) und den Anliegerbeiträgen (30 Prozent der Gesamtkosten) „bleibt mit etwa 200 000 Euro noch sehr viel an uns als Stadt hängen“, rechnete Stadtbürgermeisterin Klarin Hering in der jüngsten Stadtratsitzung vor.

Sie regte deshalb an, auch eine abgespeckte Version in Betracht zu ziehen. Die sieht wie folgt aus: Kann der Kanal in der Königsberger Straße im Inline-Verfahren saniert werden und sollte das Straßengutachten keine gravierenden Mängel im Unterbau feststellen, wird nur der Belag von Straße und Gehweg abgefräst und neu geteert sowie die 40 Jahre alte und nicht mehr DIN-gerechte Beleuchtung ersetzt. „Damit könnten wir rund 40 Prozent der Kosten sparen“, sagte Hering.

Ist der Kanal allerdings so kaputt, dass für die Reparatur die komplette Straße aufgebrochen werden muss, bleibt es bei dem bisher geplanten Vollausbau. „Trotzdem hätten wir dann immer noch den Vorteil, dass sich die für den Kanal zuständigen Verbandsgemeindewerke ebenfalls an den Kosten beteiligen müssten“, ergänzte SPD-Fraktionssprecher Gerhard Keuser. Der Stadtrat entschloss sich anschließend einstimmig für folgendes Vorgehen: Die Königsberger Straße wird saniert, allerdings bleibt noch offen, in welcher Version. Das wird erst dann entschieden, wenn die Gutachten für den Kanal und den jetzigen Zustand der Straße vorliegen. Ein Informationsabend für die Anlieger soll am Donnerstag, 28. Juni, stattfinden.

Zweites Großprojekt ist der Neubau einer Kinderkippe im Rother Weg. 630 000 Euro an Baukosten sind dafür im Haushalt eingeplant. Angesichts Strombergs finanzieller Lage eigentlich zu viel, meint Hering. Deshalb wurden in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses verschiedene Experten zu diesem Thema gehört. Zur Debatte standen ein Investorenmodell, das Bauen in Modulbauweise oder im herkömmlichen Verfahren mit einem Architekten. „Nach reiflicher Überlegung haben wir uns im Ausschuss gegen das Investorenmodell entschieden, da dabei nur andere verdienen, wir aber keinen Pfennig sparen“, sagte die Stadtbürgermeisterin. Die offizielle Ausschreibung des Bauprojektes soll nun so gestaltet werden, dass die Stadt gezielt Angebote für die beiden verbleibenden Bausysteme einholen kann. Der Rat stimmte dem mit einer Enthaltung von Ratsmitglied Peter Reith (WGS) zu.