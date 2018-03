Klosterfest lässt Mittelalter lebendig werden

Mittelalterlich ging es zu beim Klosterfest in Pfaffen-Schwabenheim. Edle Ritter und verwegene Spielleute, holde Jungfrauen und kämpferische Templer, fromme Pilger und Chorherren, ehrbare Handwerker und Händler, aber auch allerlei lichtscheues Gesindel – sie alle waren dem Ruf ins Klosterdorf gefolgt und sorgten zwei Tage für buntes Treiben im Schatten des ehemaligen Augustiner-Chorherrenstifts.

Klosterfest Pfaffen-Schwabenheim 1 von 40 Ein Schlückchen Wein bevor es losgeht: Fördergemeinschaft-Vorsitzender Norbert Theis, Scola-Leiter Martin Hindrichs und Kirchenführer Gerald Müller (v.l.) Foto: Silke Jungbluth-Sepp 2 von 40 Warten auf den Startschuss: die "Iberischen Reiter" Foto: Silke Jungbluth-Sepp 3 von 40 Der Festzug, angeführt von den mittelalterlichen Spielleuten Skalden Foto: Silke Jungbluth-Sepp 4 von 40 Chorale Augustiniense Foto: Silke Jungbluth-Sepp 5 von 40 Die Kutsche mit den Ehrengästen Foto: Silke Jungbluth-Sepp 6 von 40 Pilger und Ritter Foto: Silke Jungbluth-Sepp 7 von 40 Der Festzug führte quer durch Pfaffen-Schwabenheim. Foto: Silke Jungbluth-Sepp 8 von 40 Ankunft an der Festwiese. Foto: Silke Jungbluth-Sepp 9 von 40 Mittelalterliche Chorherren und neuzeitliche Politiker. Foto: Silke Jungbluth-Sepp 10 von 40 Die "Iberischen Reiter" Foto: Silke Jungbluth-Sepp 11 von 40 Tapfere Ritter. Foto: Silke Jungbluth-Sepp 12 von 40 Und Fußvolk. Foto: Silke Jungbluth-Sepp 13 von 40 Kreuzritter, Pilger und Edelleute gehören zum Tross. Foto: Silke Jungbluth-Sepp 14 von 40 Ein Frettchen ist auch mit von der Partie. Foto: Silke Jungbluth-Sepp 15 von 40 Showgruppe Infinity Fire. Foto: Silke Jungbluth-Sepp 16 von 40 Die Skalden, mittelalterliche Spielleute, sorgen für musikalische Unterhaltung. Foto: Silke Jungbluth-Sepp 17 von 40 Das Festgelände – im Hintergrund Klosteranlage und Klosterkirche Foto: Silke Jungbluth-Sepp 18 von 40 Eine Handleserin bietet ihre Kunst an. Foto: Silke Jungbluth-Sepp 19 von 40 Nachtwächter Ulricus Adamus entzündet seine Lampe. Foto: Silke Jungbluth-Sepp 20 von 40 Reitershow Foto: Silke Jungbluth-Sepp 21 von 40 Gerald Müller führt durch den spätromanischen Chor. Foto: Silke Jungbluth-Sepp 22 von 40 Zimmermann Marco Lück aus Badenheim führt sein Handwerk vor. Foto: Silke Jungbluth-Sepp 23 von 40 Schmied Jürgen Hofmann aus Dieblich heizte tüchtig ein. Foto: Silke Jungbluth-Sepp 24 von 40 Christine Jung aus Simmertal näht eifrig an mittelalterlichem Kopfschmuck. Foto: Silke Jungbluth-Sepp 25 von 40 Geschafft, der Ring hängt an der Lanze. Foto: Silke Jungbluth-Sepp 26 von 40 Eine knifflige Aufgabe: Beim Sauspieß muss der Kohlkopf getroffen werden. Foto: Silke Jungbluth-Sepp 27 von 40 Auch mit Äxten treten die Ritter beim Turnier an. Foto: Silke Jungbluth-Sepp 28 von 40 Getroffen. Foto: Silke Jungbluth-Sepp 29 von 40 Die Kreuzrittertruppe Fidem Servare ist zum ersten Mal mit einem Heerlager in Pfaffen-Schwabenheim dabei. Foto: Silke Jungbluth-Sepp 30 von 40 Auch im Zelt von Kreuzritter Alexander Jost darf ein bisschen Luxus nicht fehlen – ein Bettgestell aus Holz. Foto: Silke Jungbluth-Sepp 31 von 40 Nach dem Turnier darf der kleine Marlon eine Runde mit Ritter-Papa Christian von Leiningen drehen. Foto: Silke Jungbluth-Sepp 32 von 40 Drohende Blicke: Die Kinder bereiten sich auf die Schlacht gegen die Rittersleute vor. Foto: Silke Jungbluth-Sepp 33 von 40 Die Ritter versuchen es mit Einschüchterung. Foto: Silke Jungbluth-Sepp 34 von 40 Auf die Ritter mit Gebrüll. Foto: Silke Jungbluth-Sepp 35 von 40 Da helfen auch die Schilde nichts. Foto: Silke Jungbluth-Sepp 36 von 40 Die Kinder werfen sich in den Kampf. Foto: Silke Jungbluth-Sepp 37 von 40 Besiegt. Der junge Ritter schaut nochmal, ob auch wirklich alle Gegner hin sind. Foto: Silke Jungbluth-Sepp 38 von 40 Zur Belohnung gibt es "Golddukaten". Foto: Silke Jungbluth-Sepp 39 von 40 Immer umlagert: das Mäuseroulette. Foto: Silke Jungbluth-Sepp » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Die Zeitreise, die in die Gründungsjahre der spätromanischen Choranlage der Klosterkirche entführt, lockte bei ihrer achten Auflage wieder mehrere tausend Besucher an – die teils weite Wege auf sich genommen hatten. „Das Fest ist längst überregional bekannt“, sagte Norbert Theis alias Graf Wallram von Sponheim, Vorsitzender der Fördergemeinschaft Kirchen, Klosteranlagen und Kulturdenkmäler, die das Spektakel alljährlich auf die Beine stellt. Die Organisatoren, die sich zwei Wochen lang für den Bau des Klosterdorfs ins Zeug gelegt hatten, freuten sich nicht nur über Sonnenschein und Gedränge – nachdem 2011 ein Unwetter über das Fest hereingebrochen war und viele Gäste vertrieben hatte. Sondern auch über die Nachricht, die Theis verkündete: Rund 200000 Euro für die Fassadensanierung der Choranlage haben Land, Bistum, Stiftung Denkmalschutz und Fördergemeinschaft zusammengetragen. „Das ist ein großer Erfolg.“ Noch im August sollen die Handwerker loslegen, ein Jahr später fertig sein.

„Sie können stolz auf ihr Erbe sein und wie Sie es pflegen“, lobte Kulturstaatssekretär Walter Schumacher in seinem Grußwort die Pfaffen-Schwabenheimer, die sich seit Jahren für ihr „Kleinod der Spätromanik und des Barock“ engagierten. Dies unterstrichen auch die Abgeordneten Julia Klöckner und Rudolf Körper und Förderbeiratspräsident Richard Auernheimer. „Das achte Klosterfest zeigt die Kontinuität dieser Arbeit“, so Auernheimer.

Nach dem Einzug der Gruppen in ihren historischen Kostümen – darunter Rittertruppen aus Selztal und Soonwald, Bogenschützen von Luthra, Templer der Kompturey Heymnach sowie Pilger, Edelleute und viele mehr – angeführt von den Spielleuten der Gruppe Skalden, begann das wilde Dorf- und Lagerleben. Die Gruppen unterhielten die Gäste mit Reitershows und Ritterspielen hoch zu Ross, mit Schwertkämpfen und Waffenschauen, denen allen voran die Kinder gebannt folgten. Wie überhaupt das Klosterfest für die Kleinen ein ganz großes Abenteuer war. Viele Jungs hatten sich mit Schwertern und Rüstungen ausstaffiert, die Mädchen mit langen Gewändern und Kopfschmuck. Beherzt warfen sich viele der Kinder schließlich in die entscheidende Schlacht gegen einen Rittertrupp. Ehrensache, dass die bösen Gesellen zum Schluss am Boden lagen.

Für Unterhaltung sorgte auch das Theater Art vor Ort, das in der Klosterkirche Szenen aus dem Stück Dr. Faust vom Guldenbach aufführte. Und der Meisenheimer Nachtwächter Ulricus Adamus, der zu später Stunde seinen Einsatz hatte.

Zwischendurch konnten die Besucher Handwerkern bei ihrer Arbeit mit mittelalterlicher Ausrüstung über die Schulter schauen. An Verkaufsständen wurden Brot, Met und Spezereien, Geschmeide und Lederwaren feilgeboten, es hatten sich aber auch einige neuzeitliche Stände darunter gemischt, die etwas aus dem Bild fielen.

Gleich mehrere Tage hatte die Gruppe Fidem Serbvare ihr Lager im Dorf aufgeschlagen, erzählte Alexander Jost aus Planig, der in die Rolle eines Deutschordensritters geschlüpft war. Für ihn seien solche Mittelalterfeste gute Gelegenheit zur „Entschleunigung“, zur Konzentration auf das Wesentliche, sagte er – während rundherum das Dorfleben toste und bis spät in die Nacht gefeiert wurde.