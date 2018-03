Kleines Freibad hat für die Region großen Wert

Mitten im Hochsommer gewinnt die Diskussion um eine mögliche Schließung des von der Verbandsgemeinde Lauterecken betriebenen Rüllberg-Bades bei Grumbach (Kreis Kusel) an Fahrt. Zumindest in den Orten rund um die Freizeiteinrichtung werden die Stimmen für den Fortbestand des kleinen Schwimmbades immer lauter.

Grumbach – Mitten im Hochsommer gewinnt die Diskussion um eine mögliche Schließung des von der Verbandsgemeinde Lauterecken betriebenen Rüllberg-Bades bei Grumbach (Kreis Kusel) an Fahrt. Zumindest in den Orten rund um die Freizeiteinrichtung werden die Stimmen für den Fortbestand des kleinen Schwimmbades immer lauter.

Der Gemeinderat von Kappeln wird sich in seiner Sitzung am Dienstag, 20 Uhr, auch mit dem Tagesordnungspunkt „Unterstützung beim Erhalt des Freibades“ befassen. Bürgermeister Otfried Buß weiß sich hierbei mit allen Ratsmitgliedern einig: „Der Fortbestand des Schwimmbades ist für uns wichtig. Wir wollen den Fremdenverkehr fördern. Deshalb dürfen wir nicht die wenigen bei uns vorhandenen touristischen Angebote abbauen. Auch unsere Bürger schätzen das Rüllberg-Bad.“ Die Zukunft des Bades ist nicht zum ersten Mal Thema im Gemeinderat. Erst kürzlich verdeutlichten die Kappeler Kommunalpolitiker dem Lauterecker VG-Beigeordneten Andreas Müller, als dieser die Fusion mit der Verbandsgemeinde Wolfstein erläuterte, die Bedeutung des Rüllberg-Bades für die Region. Mit dem bloßen Argument, es müsse gespart werden und die neue Groß-VG Lauterecken-Wolfstein könne sich neben dem Freibad in Wolfstein kein zweites leisten, wollen sich die Kappeler nicht abspeisen lassen. „Dann muss die VG-Verwaltung halt nach Lösungsmöglichkeiten suchen“, stellt Otfried Buß mit Nachdruck fest.

Zum Beispiel könne nach privaten Investoren gesucht werden, die etwa einen Campingplatz in der Nähe errichten und durch einen Verbund das Rüllberg-Bad stützen. „Wenn die VG-Verwaltung nichts tut, tut sich nichts“, gibt Bürgermeister Buß zu bedenken. Er regt die Aufnahme von Gesprächen mit den angrenzenden Verbandsgemeinden Herrstein und Kirn-Land an, deren Einwohner auch das Rüllberg-Bad nutzen – in erster Linie die aus Sien, Sienhachenbach, Otzweiler und Oberreidenbach: „Wir müssen die anderen Verbandsgemeinden politisch mit in die Verantwortung nehmen und für das Projekt sensibilisieren.“

Otfried Buß fügt hinzu, dass das Rüllberg-Bad nicht als Einzelprojekt gesehen werden könne. Die alte Idee, den Perlbach aufzustauen und für den Tourismus zu nutzen, ist nicht vergessen. Der engagierte Kappeler Bürgermeister hat von den Kollegen der Dorfkooperation „Die Zwölf“ viel Zustimmung für seine Ansicht erhalten. „Bei gutem Willen wäre mit Sicherheit einiges machbar“, schreibt Buß der VG-Spitze ins Stammbuch.

Auch die Vorsitzende des Freibad-Fördervereins, Astrid Schmidt, kämpft um die Anlage: „Das schön gelegene und gut erreichbare Freibad der Verbandsgemeinde Lauterecken erfährt leider immer noch nicht die Wertschätzung, die ihm eigentlich zustehen müsste. Eine reine Kostenrechnung wird dessen Bedeutung nicht gerecht.“

Der Verlust dieser Anlage würde eine größere Lücke reißen, als man es sich momentan vorstellen könne. „Welche andere Sportanlage wird eigentlich von mehreren Hundert Menschen im Sommer täglich aufgesucht? Da die Schwimmfähigkeit der Kinder und Jugendlichen immer schlechter wird, der Bewegungsmangel bereits in jungen Jahren zu gesundheitlichen Problemen führt, ist die Schließung von Bädern das falsche Signal“, konstatiert Astrid Schmidt.

Die umliegenden Orte müssen sich dringend – möglicherweise auch Kreis übergreifend – Gedanken machen, dass bei einer absehbaren Schließung der veralteten Anlage die Region um einiges ärmer sein wird, so Schmidt: „Wir sollten von den Verantwortlichen einfordern, Lösungswege zu finden oder sonstige Alternativen zu entwickeln, um der Abwertung unserer Dörfer entgegen zu wirken.“ Hier seien unkonventionelle Ideen und Weitblick gefragt.

Die Chefin des Fördervereins appelliert an die Menschen der betroffenen Region: „Auch den Bürgern muss klar sein, dass wir für unsere Interessen einstehen und mit Gemeinschaftssinn dafür kämpfen müssen, dass wir und unsere Kinder hier eine Zukunft haben.“

