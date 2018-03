Klartext zwischen Kreuznach und Berlin: OB Kaster-Meurer bezieht Position [Interview]

Als Vorsitzende des SPD-Landesparteirats ist Heike Kaster-Meurer derzeit mittendrin im großen Politgeschehen, diskutiert in Anwesenheit des Parteivorsitzenden Martin Schulz die Ergebnisse der Sondierung mit den Genossen. Im Samstagsinterview mit dem „Oeffentlichen“ verrät die Bad Kreuznacher Oberbürgermeisterin, welche Eindrücke sie gewonnen hat und wie sie selbst zur GroKo-Frage steht.

Die Hälfte ihrer zweiten Amtszeit hat sie hinter sich. Bad Kreuznachs Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer ist guter Dinge, auch wenn nicht alles umgesetzt werden konnte, was sie sich zum Ziel gesetzt hat, zum Beispiel die nachhaltige Stärkung der historischen Neustadt.

Natürlich sprachen wir auch eine ganze Reihe von Themen an, die Bad Kreuznach direkt berühren – die Verkehrssituation zum Beispiel, die Kaster-Meurer weniger dramatisch einschätzt als viele Bürger der Region.

Frau Kaster-Meurer, wie ist vor dem SPD-Bundesparteitag am Sonntag in Bonn die Stimmung an der Basis, pro oder kontra Große Koalition?

Sehr geteilt. Im Lager der Jusos und der Arbeitsgemeinschaften gibt es durchaus Bedenken. Ein Teil der Genossen kann sich keine Erneuerung der Partei vorstellen, wenn es wieder eine Große Koalition mit diesem Partner gibt. Die Gründe: Vertrauenbrüche und Vereinbarungen, die in der letzten Legislatur nicht eingehalten worden sind. Viele waren aber auch der Meinung, dass der Zusammenhalt der Gesellschaft gefördert werden muss und nicht die Ausgrenzung. Wer anders sollte das vorantreiben als die SPD? Also: Auf jeden Fall Koalitionsverhandlungen aufnehmen, danach sollen ja sowieso die Mitglieder befragt werden. Viele der Genossen waren auch hin und hergerissen, da war die Veranstaltung hilfreich, weil viele Aspekte aus verschiedenen Blickwinkeln heraus beleuchtet wurden.

Es ist immer von Erneuerung der Partei die Rede. Was ist darunter eigentlich genau zu verstehen?

Es geht doch darum, unsere Ansinnen umzusetzen. Das ist wichtiger denn je, denn unsere Gesellschaft driftet auseinander. Nie war die Lücke zwischen Arm und Reich so groß. Da braucht es integrative Kräfte und eine Politik, die sagt, wir müssen möglichst viele Menschen mitnehmen, sonst droht Radikalisierung, von links wie von rechts.

Sie sind seit April 2011 Oberbürgermeisterin. Nach der Städtefusion wurden Sie im Mai 2014 wiedergewählt. Die Hälfte der achtjährigen Amtszeit ist vorüber. Was bleibt haften, positiv wie negativ?

Ich bin 2011 angetreten mit dem klar erklärten Ziel der Fusion mit Bad Münster. Das war politisch ein schwieriger Prozess. Ich bin froh, dass das geglückt ist. Mir war aber klar, mittelfristig gibt es da einen Hänger, das Städtebauliche braucht seine Zeit. Die LVA-Klinik, die Saline Ost, das sind Hängepartien. Klar, wir haben das Geld bekommen vom Land, aber es braucht einen Entwicklungsplan in diesem Förderprogramm. Das dauert, und als Bürger denkt man, was machen die eigentlich? Ich bin froh, dass trotzdem viele gute Entwicklungen auf den Weg gebracht wurden.

Was hat Sie neben der Fusion besonders beschäftigt?

Natürlich die Stärkung der Neustadt. Ein Förderprogramm gibt es seit 2009. Ein Entwicklungsprogramm haben wir 2012 beschlossen und versucht, eine Sanierungsgesellschaft auf den Weg zu bringen. Aber wir konnten den Stadtrat nicht überzeugen, für die Neustadt Geld in die Hand zu nehmen. Das bedauere ich sehr. Es gibt ganz viele Modelle, aber man muss unglaublich viel reden, viel schwieriger als bei der Konversion. Dafür hätten wir jemanden gebraucht, das kann Verwaltung nicht. Entweder müssen wir jemanden einstellen, der das managt, oder einen Dienstleister, etwa einen Makler, engagieren. Ein hochsensibles Thema, das nur sehr schleppend vorankommt.

Welche Lösung haben Sie?

Eine Sanierungsgesellschaft. Die Stadt muss Geld investieren, entweder für jemanden, der die Arbeit für sie macht, intensiv und in Vollzeit, oder sie zahlt an einen Dritten, der sich kümmert. Es gibt viele Sanierungsgesellschaften wie die Kommunalentwicklung der BKEG, aber bei der Konversion konnten Gewinne generiert werden. Die Margen hier sind gleich null, das heißt, die müssen bezahlt werden.

Stichwort Stadtrat: Wie beurteilen Sie das Miteinander, das nicht selten durch atmosphärische Störungen Schlagzeilen macht?

Wir haben es im Rat mit Ehrenamtlern zu tun, die viel investieren, aber in den einzelnen Themen nicht so drin sind, wie ich das als Hauptamtliche sein kann. Ich unterstelle der Mehrzahl der Gewählten, dass sie das tun, um diese Stadt voranzubringen. Dass es da manchmal Störungen gibt, weil man stören will, ist bedauerlich, aber sicher wie in jeder andern Stadt auch. Aber letztlich haben sich immer wieder Mehrheiten gebildet. Vor allem über die Arbeit der Ausschüsse finden wir doch immer einen Konsens.

Und wenn Bürger den Kopf schütteln über den ein oder anderen verbalen Ausrutscher. Trifft Sie das nicht, prallt das völlig an Ihnen ab?

Ja, ich bin nicht verantwortlich für das, was andere Menschen sagen.

Wen wünschen Sie sich als Nachfolger von Udo Bausch?

Einen Dezernenten, der die Mitarbeiter gut führt. Und weil Sicherheit für die Bürger ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, halte ich einen Polizisten wie Andreas Henschel für sehr geeignet.

Der Verkehr in der Stadt bringt viele Bürger auf die Barrikaden. Ist Bad Kreuznach wirklich so schlecht dran?

Verkehr ist ein emotionales Thema. Schaut man mal rational hin, dann haben Städte mit vielen Einpendlern morgens immer Belastungen. Eigentlich ist hier alles easy (leicht). In der Alzeyer Straße sind von halb sieben bis viertel nach acht Staus, abends noch mal das Gleiche, die übrig Zeit ist diese Straße unproblematisch zu befahren.

Was ist mit der Ost-West-Trasse – wird sie kommen?

Die Planungen werden modifiziert, dann gehen wir damit in den Fachausschuss, in der Hoffnung, eine innerstädtische Entlastungsstraße hinzukriegen, ohne die anderen Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Fahrradfahrer zu benachteiligen. Aber das ist eine Generationenprojekt. Die Umsetzung wird dauern. Schätzungsweise 15 Jahre.

Das Gespräch führte Gustl Stumpf