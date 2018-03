Kirner Kerb kommt bei Besuchern gut an

Dank Kaiserwetter feierten die Kirner am Wochenende eine tolle Kerb mit Tausenden zufriedenen Gästen. Am Montag geht's ab 11 Uhr mit dem kommunalen Frühschoppen weiter. Ein lauter Böller läutete am Freitag gegen 22.15 Uhr das Brillantfeuerwerk ein. Da war Bürgermeister Fritz Wagner nach dem misslungenen Fassanstich längst umgezogen und schlenderte mit Gästen wie etwa der Bürgermeisterkollegin Heike Kaster-Meurer aus der Kreisstadt über den Festplatz. Schließlich ist nach der Kirner Kerb vor dem Kreuznacher Jahrmarkt, und da muss man wie Pech und Schwefel zusammenstehen und die Feste feiern, wie sie fallen!

DJ Jonny legte die CDs auf. Foto: Bernd Hey

Lothar Dönnhoff und Werner Schmitt hielten die Fässchen hoch. Foto: Bernd Hey



Die Kirner Bierfontaine bei Fritz Wagners vorletztem Kerwefassanstich sorgte für viel Gesprächsstoff. Es war Wagners Wunsch, dass „die Brauerei auf die Kerb und unters Volk gehört“, sich stärker engagiert und vor Ort Präsenz zeigt. „Ja, mit der Gründung des ersten Kirner Bierclubs im Jahr 2011 haben wir zu den Kunden Direktkontakt mit einem Feedback, was die Konsumenten von uns erwarten“, sagte Geschäftsführer Peter Dietz.

Die Privatbrauerei gestaltete erstmals unter Pavillons und dem Großraumbierstand den Samstagabend. Der 1. Bierclub feierte Einjähriges. „Bingo. Genial. Genau dieses Ambiente und die Mischung aus Show und Entertainment mit Hits und Oldies begeistern das Kerwevolk kolossal“, meinte Erhard Müller, jahrzehntelang die „Stadionstimme“ des SV Oberhausen. Die Hunsrück-DJs hatten ein feines Gespür mit Stimmungshits von Andrea Berg über Mouth & McNeal bis ABBA-Schlager.

Zum ersten Duell „Fass stemmen“ traten Werner Schmitt aus Schweinschied und Winzer Lothar Dönnhoff für die Stubbikastenfreunde aus Boos an. Letzterer kennt sich natürlich mit Fässchen aus und gewann die ersten beiden VIP-Karten für Mainz-05-Heimspiele. Übrigens: 960 Mitglieder zählte der 1. Kirner Bierclub vor der Kerb. Die frühere Deutsche Edelsteinkönigin Kerstin Huth und NGS-Mitarbeiter Christian Walther notierten fleißig sogar aus Brasilien Mitglieder. Als 1000. Mitglied wurde Ute Müller aus Mittelreidenbach ermittelt. Kai Scholz aus Kallenfels siegte beim Spektakel „Bierfassrollen über den Kerweplatz“. Lohn war eine Brauereibesichtigung für 20 Personen.

Es war richtig viel los am Freitag und Samstag. Die Biergärten beim MGV Edelweiß und Dingeldeins Schwarzwaldhaus waren sehr gut besetzt.

„Die Jugend kommt erst sehr spät. Da sind wir früher schon nach Hause gegangen“, unterhielt sich Steffi Krämer mit Silvia Roßkopf am Spielwarenstand, die den „tollen Platz und die Bemühungen der Stadt“ lobte. Man habe eine tolle Kerb wie schon lange nicht mehr. „Das Wetter spielte mit“, sagte Hans Faber, der nur 50 Meter vom Festplatz entfernt wohnt.

„Lebensfreude pur“ hieß das Motto des gut besuchten Gottesdienstes mit Pfarrer Volker Dressel und der Kirchencombo. Am Sonntagnachmittag war Familientag mit ermäßigten Preisen. jan