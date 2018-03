Kinderkulturtag feierte seinen 20. Geburtstag

Basteln und spielen bis zum Abwinken. Dazu ein tolles Unterhaltungsprogramm. Der Kinderkulturtag im Bad Kreuznacher Schlosspark machte wieder einmal Laune für Groß und Klein.

Fossilien und Versteinerungen stellten die Kinder mittels farbiger Gipsmasse her, während Papa Matthias Lumpp begeistert Töchterchen Stella beim Jojo-Spiel zusieht. Foto: Josef Nürnberg

Bad Kreuznach – Basteln und spielen bis zum Abwinken. Dazu ein tolles Unterhaltungsprogramm. Der Kinderkulturtag im Bad Kreuznacher Schlosspark machte wieder einmal Laune für Groß und Klein.

Auch wenn der Kinderkulturtag in diesem Jahr 20. Geburtstag feiert, altersschwach ist das Fest noch lange nicht. Denn für Kinder ist es das Eldorado für tolle Spiel- und Bastelideen schlechthin. Das hat sich bei den Besuchern längst herumgesprochen, sodass Eltern mit ihren Kindern auch in diesem Jahr wieder aus der gesamten Region in den Schlosspark strömten.

Garant für den Erfolg sind die Organisationen und Vereine, denen die Spiel- oder Bastelideen scheinbar nie ausgehen. Ganz oben auf der Liste der Anbieter in Sachen toller Ideen war wieder einmal mehr der Royal Ranger Pfadfinderstamm „Die Brücke“. Hier konnten nicht nur die kleinen Besucher, sondern auch deren Eltern sehen, wie man mit fast archaischen Methoden toll weben kann. Auch am Nachbarstand war Kreativität angesagt. Denn hier hatte die Kinder-Kulturwerkstatt zur Herstellung von Traumbüchern eingeladen. Da konnten die kleinen Künstler ihren Heften wunderschöne Umschläge basteln und diese obendrein noch verzieren.

Versteinerungen und Fossilien waren Thema am Museums-Pädagogik-Stand. Hier durften die Kinder Muscheln in frischen Sand drücken und anschließend den Abdruck mit buntem Gips ausgießen. Derweil waren in der Steinzeitwerkstatt die Schamanen los. Anhand alter Zeichnungen bauten die Kinder Schamanenmasken. So manchem Neu-Schamanen gelang danach sogar die Zeitreise, und so befand er sich plötzlich in der Jetztzeit bei der Kreuznacher Sternwarte wieder, wo er flugs Steinzeitwerkzeug gegen Hammer und Nägel tauschte und Sternbilder bastelte. Natürlich gab es hier mittels Teleskop den Blick zur Sonne.

Die hatte es am Sonntag wirklich gut mit den kleinen und großen Gästen gemeint und verwöhnte den ganzen Tag mit herrlichem Sonnenschein. Teils heizte sie so stark ein, dass manche Besucher lieber nur basteln wollten und auf große sportliche Aktivitäten verzichtete. Wem die hohen Temperaturen nichts ausmachten, der versuchte sich beim Stelzenlauf oder beim Jojo-Spiel. Zu den Aktiven gehörte auch Kulturdezernentin Andrea Manz, deren farblichen Abdruck ihrer Hand neben vielen Abdrücken von Kinderhänden man nun auf einem riesigen Transparent wiederfinden kann. „Ich bin zufrieden. Tolle Spielideen, tolle Stimmung und gutes Wetter“, war sie vom Kinderkulturtag begeistert. bj