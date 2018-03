Kampagne 2018: "Eiskalte Spaller" lassen noch mal den X-Wing aus Star Wars fliegen

Eiskalt, diese Spaller: Stehlen den Fassenachtsvereinen landauf, landab über Jahre die Show, auch in Hochburgen wie Mainz – mit legendären Wagen, etwa dem atemberaubenden Transformer 2015/16. Für die Kampagne 2017/18 lassen sie nun nichts Neues über die Straßen von Bad Kreuznach & Co. rollen, sondern wiederholen das „Star Wars“-Thema der vergangenen Kampagne.

Die Eiskalten Spaller (hier ein Teil des 16-köpfigen Teams) beim Wagenbau vor elf Monaten in der Gebrother Scheune Kurt Metzlers. Die Jungs um Ulli Eckes setzen den Wagenbaumaßstab, wissen aber auch um den Anspruch der Gäste entlang der Umzugsstrecken. Fotos: Desirée Thorn, Stefan Munzlinger Foto: Stefan Munzlinge

Und das hat triftige Gründe. „Wir reparieren unseren Wagen aus dem vergangenen Jahr, bauen noch ein wenig was um“, sagt Ulli Eckes, Chef der 16 ehrenamtlichen Eiskalten Spaller, zum aktuellen Stand, und er betont: „Mit dem beweglichen X-Wing aus „Star Wars“ liegen wir kurz nach der Kinopremiere im Dezember 2017 immer noch genau richtig.“ Damit reden er und sein Team sich nicht etwa froh, nein – Ehrgeizig sind die Jungs schon: „Wir wollen unser Niveau wenigstens halten, uns eigentlich eher von Mal zu Mal steigern.“

25. Februar 2017: Tausende kommen zur Kreiznacher Narrefahrt und sehen den StarWars-Wagen der Eiskalten Spaller. Auch 2018 touren sie damit los. Foto: Desirée Thorn

Was sie seit 1991 aus der Scheune Kurt Metzlers in Gebroth, die Wagenbauerwerkstatt der Eiskalten, auf die Straßen zauberten – „bei allem Respekt für die anderen Wagengruppen in Stadt und Kreis“ –, setzt tatsächlich Maßstäbe. Die Spaller haben den Thron erobert, mit kreativem Pragmatismus, handwerklichem Können in rund 3000 Arbeitsstunden an Abenden und Wochenenden (allein 2016/17) – und mit der Bereitschaft, auch was hinzublättern. „Der jetzige Wagen hat uns locker mal 10.000 Euro gekostet“, sagt Ulli Eckes, „die muss man erst mal einfahren.“ Größenordnungen, die auch mit dem Transformer, der bis auf zwölf Meter entfaltenden und nur schwer zu toppenden Skulptur, erreicht wurden. Also legt jeder der eiskalten Mitstreiter was hin, und nicht nur fürs persönliche Outfit. Sprudelnde Einnahmequellen? Fehlanzeige. Zwar wirft der Stand der Eiskalten beim Bad Kreuznacher Narrenkäfig (8. Februar) ein Bisschen was ab, längst aber nicht die gesamte „Miete“ eines Wagenbauprojekts.

Clever: Die 2017 angeschaffte und teure Hydraulik kann auch für die nächsten Jahre genutzt werden. Fazit: Zeit und Geld müssen sie wie alle ehrenamtlichen Fastnachtsgruppen mitbringen, denn eine Pause gibt es nicht. Auf einen Wagen setzen, der den Leuten nicht gefällt, gar eine Nummer kleiner bauen? „Dann lieber ganz aufhören, aber vorher noch mal einen echten Knaller raushauen“.

Eines wollen die 1991 formierten Spaller schon: die 33 erreichen. Das wäre in der Kampagne 2024. Ans Aufhören denkt momentan niemand in Spall und im Soonwald ernsthaft. „2019/20 wird es auf alle Fälle etwas Neues geben, definitiv“, kündigt Ulli Eckes an. So viele Anfragen haben sie, so viele Umzüge, bei denen sie mitfahren könnten (neben den 16 Leuten agieren zehn „Eiskalte“-Frauen als Sicherheitspersonal an den Wagen, damit keiner drunterfällt, läuft, rutscht). „Jeder Zugeinsatz kostet uns 500 Euro für Maschinen, Vorbereitung, Traktor, Sprit. Wir sind ja kein reicher Verein“, sagt Eckes und spricht damit auch für alle anderen lokalen Gruppen. Sponsoren ins Boot holen? Keine Lösung für die Eiskalten, denn die „wollen sofort eine große Werbung auf dem Wagen. Aber das wollen wir nicht.“ Hinzukommen pro Kampagne 2000 Euro für allerlei Wurfmaterial.

Am Fassenachtswochenende 2018 fahren die Spaller bei der Kreiznacher Narrefahrt am 10. Februar (Ulli Eckes: „Einer der schönsten Umzüge, bei denen ich jemals mitgefahren bin“), am 11. Februar in Waldböckelheim diesmal nicht, dafür in Kirchberg, an Rosenmontag in Mainz und am Dienstag zum Abschluss in Mombach oder in Spendlingen. Vor zehn, zwölf Jahren waren die Spaller noch konkurrenzlos. Doch inzwischen haben alle aufgerüstet: „Die anderen Wagen sind auch saugut“, lobt Ulli Eckes. Heutzutage haben fast alle bewegliche Elemente an ihren Wagen, arbeiten mit aufwendigen Hydrauliken. Die Mainzer Wagen seien alle schön gemacht, aber da stehe die Politik im Vordergrund.

