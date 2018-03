Johann Lafer lädt zur Hausparty auf die Stromburg

Die Freunde von Johann Lafers Stromburg dürfen sich freuen: Nach dem Erfolg der Hausparty 2011, bei dem die legendäre Rockband Scorpions ein denkwürdiges Privatkonzert vor kleinem Publikum gab, laden Johann und Silvia Lafer nun für Samstag, 25. August, erneut zu einer abwechslungsreichen Hausparty für Musikfreunde und Genießer ein.

Der Gospelchor Grenzenlos ist mit von der Partie.

Julia Oschewsky ist einer der Höhepunkte bei der Sommerparty.



Ab 16 Uhr werden auf der Bühne im Hof der Stromburg hochkarätige Musiker und Talente aus der Hunsrück-Nahe-Region für niveauvolle Unterhaltung sorgen: Das in Meddersheim lebende Klavierduo Yuki Nagatsuka und Gerhard Wöllstein sowie dessen Kinder Julia (Klavier, neun Jahre) und Maria (Violine, sieben Jahre) präsentieren ein gut 20-minütiges Programm mit Werken von Dvorak, Tschaikowsky, Debussy und anderen Komponisten.



Das Gitarrenduo Marc Kluschat und Michael Faus bringt die attraktive Sängerin Julia Oschewsky aus Amsterdam mit. Die beiden Guldentaler spielen seit 25 Jahren gemeinsam Gitarre und suchen immer wieder nach neuen Projekten. Sie präsentieren nun ein Rock-Pop-Jazz-Programm, das vom Klangerlebnis der verschiedenen akustischen Gitarren, der fantastischen Stimme Julia Oschewskys und der Spontanität einer kleinen Besetzung lebt. Die drei Musiker kennen sich von gemeinsamen Auftritten beim Musical „Tommy“.

Auch der 80-köpfige Gospelchor Grenzenlos aus Winzenheim gestaltet den Abend mit. Die zwischen 17 und 70 Jahre alten „Grenzenlosen“ bilden einen imposanten, musikalisch beeindruckenden Klangkörper. Ihr Musikstil lässt sich als poppig, rockig oder bluesig gefärbter Gospelgesang beschreiben, der von amerikanischen Gospeltraditionals und europäischen Interpretationen namhafter Chöre wie The Oslo Gospel Choir, Joybells oder Gospel News inspiriert ist. Der Name des Chores entspricht gleichzeitig seinem Programm: Grenzenlos will Grenzen überwinden, egal, ob diese zwischen Schwarz und Weiß oder Jung und Alt liegen mögen.

Die seit zwei Jahrzehnten über die Rhein-Nahe-Region hinaus bekannte Classic-Rock-Band Westwind trägt mit einer abwechslungsreichen Auswahl von Stücken aus ihrem breiten Repertoire zum Gelingen der Hausparty bei. Rockklassiker wie „Let‘s spend the night together“ von den Rolling Stones hat die Band ebenso parat wie aktuelle Ohrwürmer, beispielsweise „Dani California“ von den Red Hot Chili Peppers.

Humor und Musik bringt der Guldentaler Entertainer Philipp John in Einklang. Seit Jahren tritt er als „Gitarrus“ auf, ein umherziehender Musikant. Dabei kombiniert John bekannte Melodien mit eigenen, aktuellen Texten. Jeder Auftritt wird mit neuen lyrischen Widmungen bedacht, die dem Anlass entsprechen. Zudem lässt er den einen oder anderen Gassenhauer anklingen, um das Publikum zum Mitsingen anzuregen.



Dass bei der Hausparty auf der Stromburg auch für das leibliche Wohl gesorgt wird, versteht sich bei einem Gastgeber wie Johann Lafer von selbst. „In den Restaurants, im Rosensaal, aber auch direkt in der Küche sowie in Burghof und Kräutergarten gibt es erlesene Speisen und die verschiedensten Getränke“, verspricht der Patron. Dem Publikum stehen an diesem Abend fast alle Türen der Stromburg offen, um auf kulinarische Entdeckungstour zu gehen oder auch lust᠆zuwandeln. Viele Stationen warten darauf, die Gäste mit fantasievollen Genüssen zu verwöhnen.

Die Eintritt zur Hausparty kostet 170 Euro pro Person. Anmeldung bei der Rezeption der Stromburg, Telefon 06724/931 00.