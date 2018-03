Jörg Sielaff leitet die neue Nahewein-Vinothek im Dienheimer Hof. Der 32-Jährige leitete seit 2009 Johann Lafers Restaurant "Le Val d’Or" auf der Stromburg.

Sie freuen sich schon auf eine gute Zusammenarbeit: Laura Schneider (rechts), Geschäftsführerin von Weinland Nahe, sowie Jörg Sielaff (Mitte) und Sophia Mauer (links) wollen zeitnah die ersten Gäste in der Nahewein-Vinothek im Dienheimer Hof begrüßen. Foto: privat

Von Kurt Knaudt

Der 32-Jährige war nach seiner Ausbildung zum Hotelfachmann in verschiedenen Unternehmen, unter anderem in Österreich, der Schweiz und in England, tätig. Als Sielaffs Assistentin wird Sophia Mauer (23) aus Spabrücken, bestens bekannt als Naheweinprinzessin der Amtszeit 2013/14, fungieren. Wann genau die von vielen sehnsüchtig erwartete Vinothek eröffnet wird, steht allerdings noch nicht fest.

Das hänge davon ab, wann die für den Betrieb zwingend notwendige Vollkonzession vorliegt, erläutert Laura Schneider, Geschäftsführerin von Weinland Nahe, die das Projekt federführend betreut, auf Anfrage des "Oeffentlichen". "Das geht alles seinen Gang. Aber da müssen wir uns jetzt noch etwas gedulden. Allein schon wegen des großen Interesses wollen wir natürlich so schnell wie möglich aufmachen", betont sie. Realistisch scheint aber, dass es eher Mitte Mai wird, womöglich auch noch ein paar Tage später. "Wir werden von allen Seiten toll unterstützt", freut sich die Geschäftsführerin. Das gilt auch für die Beschilderung, für die entsprechende Genehmigungen seitens der Stadt notwendig sind.

Weil es erst im Lauf des Mai losgeht, hat der frisch berufene Leiter Jörg Sielaff noch Zeit, sich auf seine neue Aufgabe vorzubereiten. In fünfeinhalb Jahren auf der Stromburg hatte er reichlich Gelegenheit, Weine und Winzer des Nahelandes kennenzulernen. Im Vorstellungsgespräch bei Weinland Nahe konnte sich der in Zwickau geborene Sachse, der in Bad Kreuznach wohnt, gegen weitere vier Bewerber durchsetzen, die ebenfalls eingeladen waren. "Wir haben nach Menschen gesucht, die unternehmerisch denken können, die Weinverstand mitbringen, die gut mit unseren Winzern zusammenarbeiten und die den Gast abholen können", fasst Laura Schneider das Anforderungsprofil zusammen.

Jörg Sielaff zur Seite steht Sophia Mauer, die im Februar ihr Studium der internationalen Weinwirtschaft an der Fachhochschule in Geisenheim abgeschlossen hat. Sie half schon als Mädchen im Wallhäuser Weingut ihres Onkels bei der Lese und entwickelte so eine persönliche Beziehung zum Wein. Sie wird sich auch um die Außenkommunikation der Vinothek kümmern, die unter der Adresse Nahe.Wein.Vinothek schon über einen Facebook-Account mit bereits fast 500 Freunden verfügt. Eine weitere Mitarbeiterin soll als Teilzeitkraft das Vinothek-Team komplettieren. Außerdem werden Aushilfen gesucht, Bewerbungen sind bei Weinland Nahe (E-Mail: info@weinland-nahe.de) willkommen. Gestern Abend wurde zum Betrieb der Vinothek eine GmbH & Co. KG gegründet, deren Gesellschafter die Sparkasse, die Volksbank, Weinland Nahe und rund 50 Winzer sind.

Die Vinothek wird in einem der schönsten Gebäude Bad Kreuznachs als zentrale Anlaufstelle zum Probieren eine attraktive Palette an offenen Weinen vorhalten. Aber auch alle von den Winzern angelieferten Flaschenweine können zu Weingutspreisen erworben, in der Vinothek genossen oder mit nach Hause genommen werden – falls gewünscht sogar gekühlt. Gegen den Hunger wird es Flammkuchen sowie Wurst- oder Käseplatten geben. Ein attraktives Veranstaltungsprogramm – beispielsweise mittwochs ab 17 Uhr immer "Wine after Work" – wird zurzeit auf die Beine gestellt. Der Gewölbekeller des Dienheimer Hofs kann auch von Dritten angemietet werden.

Die Nahewein-Vinothek in der Mannheimer Straße 6 wird nach ihrer Eröffnung mit folgenden Öffnungszeiten starten: Mittwoch, Donnerstag und Samstag von 12 bis 22 Uhr, Freitag (wegen des Wochenmarktes) von 11 bis 22 Uhr sowie Sonntag von 12 bis 20 Uhr.